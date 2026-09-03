Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2026 VISITA PAPAL

Fiebre por la llegada de León XIV: Luján ya tiene casi toda su capacidad hotelera ocupada

El intendente Leonardo Boto contó detalles de la organización del histórico evento y advirtió que la ciudad tendrá una transformación absoluta durante las jornadas previas. Además, anticipó restricciones y pidió “paciencia” a los vecinos.

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