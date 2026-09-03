Fiebre por la llegada de León XIV: Luján ya tiene casi toda su capacidad hotelera ocupada
El intendente Leonardo Boto contó detalles de la organización del histórico evento y advirtió que la ciudad tendrá una transformación absoluta durante las jornadas previas. Además, anticipó restricciones y pidió “paciencia” a los vecinos.
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La visita del Papa León XIV a la provincia de Buenos Aires ya comenzó a movilizar a los distintos niveles del Estado. En ese marco, el intendente de Luján, Leonardo Boto, brindó detalles de los preparativos para la misa que el Sumo Pontífice encabezará frente a la Basílica y estimó que la convocatoria podría alcanzar cifras inéditas para la ciudad.
Según explicó el jefe comunal, durante las últimas jornadas se realizaron reuniones entre el Municipio, la Provincia, las fuerzas de seguridad y representantes de la Iglesia para comenzar a definir el operativo. “Hace muchos años era todo muy artesanal, la peregrinación a Luján, y hoy hay un nivel de profesionalismo que da mucha tranquilidad para organizar este tipo de eventos”, destacó.
Boto señaló que se avanzó especialmente en la planificación de los accesos y los movimientos de personas durante los días previos a la celebración religiosa. La misa tendrá lugar en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, donde se instalará un escenario destinado exclusivamente a la ceremonia. También se analiza montar una segunda estructura para el coro que acompañará la celebración.
Pero el desafío no estará limitado al momento de la misa. Desde el Municipio estiman que una gran cantidad de visitantes llegará a Luján con varios días de anticipación, lo que ya comenzó a generar presión sobre la capacidad hotelera de la ciudad.
“Prácticamente ya no hay una habitación de hotel más en disposición en todo Luján”, sostuvo Boto. Ante ese escenario, el gobierno local prepara una oferta alternativa de alojamiento en clubes, sociedades de fomento y otros espacios comunitarios para recibir a quienes arriben antes de la jornada central.
Un millón, o incluso más
Uno de los principales interrogantes gira en torno a la cantidad de fieles que podrían movilizarse hacia Luján. El intendente consideró que, si bien existen diferentes proyecciones, una estimación prudente sería calcular una asistencia cercana al millón de personas.
“Me parece prudente pensar que vamos a estar cerca de un millón de personas, que es absolutamente descomunal para Luján”, señaló Boto. No obstante, reconoció que algunos cálculos realizados por fuerzas de seguridad elevan considerablemente esa cifra y contemplan la posibilidad de una concurrencia de hasta dos millones de personas o incluso algo más.
La cantidad definitiva, según explicó, dependerá de distintos factores, entre ellos si la jornada es feriado y cómo se organice finalmente el esquema de transporte y circulación.
En ese sentido, Boto adelantó que el Municipio y la Provincia trabajan sobre un operativo que tendrá especial atención en la noche previa a la misa. La expectativa es que los peregrinos comiencen a concentrarse desde la Plaza Belgrano hacia la Autovía 7, sector que funcionaría como una de las principales zonas de concentración de quienes concurran a la celebración.
“Luján va a estar absolutamente transformada”
La magnitud del evento también tendrá consecuencias directas para los habitantes de la ciudad. Por eso, el intendente pidió a los lujanenses tener paciencia frente a las modificaciones que se implementarán en las calles y en la circulación.
“Para los lujanenses va a ser un impacto y una molestia grande, le va a cambiar su forma habitual porque la ciudad se va a ver absolutamente transformada”, reconoció.
En ese marco, anticipó que durante las próximas semanas comenzarán a conocerse las recomendaciones para los vecinos, especialmente las vinculadas con la circulación y la convivencia durante las 48 horas anteriores a la misa.
De todos modos, Boto destacó que Luján cuenta con experiencia en la organización de grandes concentraciones religiosas y consideró que la llegada del Papa representa una oportunidad histórica para la ciudad.
“Luján está acostumbrado a este tipo de grandes eventos y también es trascendente en un montón de aspectos”, sostuvo, al tiempo que insistió en que las autoridades irán comunicando progresivamente las medidas que se adopten.