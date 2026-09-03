Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2026 OCTUBRE Y NOVIEMBRE

El gobierno de PBA avanza en la organización de la peregrinación a Luján y la visita del Papa

Kicillof encabezó una reunión en La Plata para profundizar en la coordinación de ambos eventos multitudinarios. Ministros e intendentes escucharon al Gobernador para tener detalles sobre lo que se viene.

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