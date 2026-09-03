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OCTUBRE Y NOVIEMBRE

El gobierno de PBA avanza en la organización de la peregrinación a Luján y la visita del Papa

Kicillof encabezó una reunión en La Plata para profundizar en la coordinación de ambos eventos multitudinarios. Ministros e intendentes escucharon al Gobernador para tener detalles sobre lo que se viene.

El gobierno de PBA avanza en la organización de la peregrinación a Luján y la visita del Papa
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Este jueves la Gobernación alojó un encuentro clave de cara a dos eventos que se esperan que sean multitudinarios en el Conurbano bonaerense. La visita del Papa León XIV y la peregrinación a Luján coparon el temario en una cumbre que juntó a Axel Kicillof con ministros e intendentes. 

La reunión se llevó a cabo en el Salón Dorado con la presencia de los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Alonso (Seguridad), Carlos Bianco (Gobierno), Daniela Vilar (Ambiente) y la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez. Además, fue de la partida Juano Torreiro, director de Culto, y hubo representes de otros ministerios como Transporte y Salud.

Entre los jefes comunales presentantes se encontraban Leonardo Boto (Luján), Mauro García (General Rodríguez), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón) y por Almirante Brown el diputado provincial Mariano Cascallares, entre otros. También había representes de la Iglesia como el padre Lucas García, rector de la Basílica de Luján, y miembros de fuerzas especiales de seguridad. 

La peregrinación a Luján será el sábado 3 de octubre y se realiza ininterrumpidamente desde 1975. Asimismo, tiene unos 63 kilómetros de recorrido entre Liniers y la Basílica de Luján y cruza otros siete municipios bonaerenses: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

Luego hubo una reunión en la que afinaron detalles los representantes de Luján y Almirante Brown, con el foco puesto en la visita del Papa. El Sumo Pontífice visitará al Cottolengo Don Orione y a la ciudad de Luján, uno de los principales destinos de la agenda papal.

Días atrás, Axel Kicillof y mantuvo un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo. Previamente, la provincia de Buenos Aires, con Carlos Bianco a la cabeza, participó del primer encuentro con representantes del gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, para comenzar con la organización de los eventos. Se espera una multitud en todos las misas en las que participará el Papa León XIV.

En particular, las autoridades pusieron el foco en el operativo previsto para la misa que León XIV encabezará el 11 de noviembre en Luján, que se espera convoque a una multitud de fieles. La organización de la jornada requerirá una coordinación especial en materia de seguridad y logística, debido a la magnitud del evento.

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