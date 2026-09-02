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Ruptura en Patagones: dos concejalas se alejaron de LLA y formaron el bloque PRO

Mientras a nivel nacional cocinan un acuerdo para las próximas elecciones, en el distrito dos ediles pegaron el portazo y volvieron a conformar la bancada amarilla.

Ruptura en Patagones: dos concejalas se alejaron de LLA y formaron el bloque PRO
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En Carmen de Patagones se rompió el bloque libertario en el Concejo Deliberante. Las concejalas Jorgelina Castronovo y Romina Colombi se fueron de la bancada Alianza La Libertad Avanza para volver a conformar el bloque PRO. 

De acuerdo a lo indicado por el portal Argensur, las dos ediles elevaron una nota a la presidencia del Concejo para confirmar que formarán el bloque amarillo, lo que demuestra que hay mucha fragmentación en el distrito.

Mientras tanto, a nivel nacional los dirigentes amarillos y violetas siguen las negociaciones para conformar una alianza electoral para las elecciones del 2027, con similares características a lo que ocurrió en la última contienda de medio término.

Con la ruptura en el bloque, Patagones se suma a una larga lista de distritos donde el espacio libertario sufrió pérdidas. Algunos se fueron al PRO, y varios de ellos migraron hacia el espacio de Dante Gebel, como ocurrió en Mar Chiquita y Villa Gesell. 

En dichos casos, los concejales formaron bloques denominados Consolidación Argentina, mientras se espera una decisión del pastor sobre si competirá en las próximas elecciones.

 

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