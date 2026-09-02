Volver | La Tecla Municipios 2 de septiembre de 2026 NO TAN UNIDOS

Ruptura en Patagones: dos concejalas se alejaron de LLA y formaron el bloque PRO

Mientras a nivel nacional cocinan un acuerdo para las próximas elecciones, en el distrito dos ediles pegaron el portazo y volvieron a conformar la bancada amarilla.

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