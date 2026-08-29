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Sábado, 29 agosto 2026
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¡CAMPEONAS DEL MUNDO!

Las Leonas vencieron a Países Bajos por penales y conquistaron su tercera estrella

La selección argentina igualó 1-1 en una final durísima en Amstelveen y se impuso 3-1 en la definición desde los doce pasos para coronarse en el Mundial de hockey 2026

Las Leonas vencieron a Países Bajos por penales y conquistaron su tercera estrella
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Las Leonas volvieron a tocar la gloria. En el Wagener Stadium de Amstelveen, el equipo de Fernando Ferrara resistió ante el campeón de las últimas ediciones, empató en el tramo final con un gol de Majo Granatto y se quedó con una definición histórica para sumar su tercer título mundial, después de Perth 2002 y Rosario 2010.

Países Bajos se adelantó cerca del cierre del segundo cuarto con un córner corto convertido por Yibbi Jansen. Argentina no se quebró. Empujó en el segundo tiempo, generó corners y, con seis minutos restantes, Granatto aprovechó un rebote para poner el 1-1 y mandar el partido a los penales australianos.

En la serie, la arquera Cristina Cosentino fue figura. Falló Países Bajos en el primero y convirtió Vicky Granatto. Cosentino atajó el segundo y Brisa Bruggesser estiró la ventaja.

Las neerlandesas descontaron en el tercero, pero Zoe Díaz erró el suyo. En el cuarto, Cosentino volvió a contener y Sofía Cairo liquidó la serie: 3-1.

El triunfo tiene un valor extra porque llega frente al rival más poderoso del circuito, local y vigente campeón mundial. Las Leonas llegaron invictas a la final, habían eliminado a Australia en semifinales con gol de Julieta Jankunas y cerraron un Mundial de enorme jerarquía.

Argentina suma así su tercera corona y toma revancha de la final perdida en 2022. Otra coronación de gloria para el hockey femenino nacional.

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