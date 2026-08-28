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Zafó: la Justicia archivó una denuncia contra intendente peronista

La UFI N° 1 de Mercedes decidió no seguir adelante con la causa contra el jefe comunal de Bragado, Sergio Barenghi, tras la denuncia por un predio de disposición de residuos sólidos domiciliarios.

Zafó: la Justicia archivó una denuncia contra intendente peronista
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La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Mercedes decidió el archivo de las actuaciones contra el intendente peronista de Bragado, Sergio Barenghi, al "no advertirse, con el grado de acreditación exigido para proseguir con la acción penal, la existencia de un hecho penalmente típico ni la individualización de un autor penalmente responsable", en referencia a una denuncia por la situación del predio de disposición de residuos sólidos domiciliarios, que se vio afectado por episodios de incendios a comienzos del año.

Según señala Bragado Informa, a través de una resolución, la Justicia consideró que la denuncia presentada por la concejal Daniela Monzón, no logró acreditar la supuesta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos.

Además, la Justicia definió que las inspecciones realizadas por distintos organismos, como la Dirección de Policía Ecológica o la Dirección Provincial de Economía Circular, permitieron dar cuenta de la existencia de una "sucesión de actos de gestión" para afrontar la problemática, lo que resulta "incompatible" con "una omisión dolosa de los deberes a cargo del funcionario municipal".

La presentación de la libertaria Monzón había aludido a "la existencia de contaminación de suelo, aire y agua", así como también a "la ausencia de tratamiento integral de residuos, incendios reiterados y riesgos de inundación por desborde del canal de vinculación con la Laguna de Bragado", pero la Justicia aclaró que "tras la inspección llevada a cabo por personal de la Delegación de Policía Ecológica, no se ha podido acreditar daño ambiental o hidrológico que acredite un peligro concreto para la salud pública derivado de una fuente de agua de uso o consumo, más allá de la referencia genérica de la denunciante al riesgo de inundación".

Del mismo modo, el documento también menciona el descargo, por parte del municipio, a cargo del secretario de Gobierno, Esteban Burga, quien "hizo saber que el predio se encuentra actualmente cercado y controlado y que los incendios referidos no pudieron atribuirse a una causa determinada".

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