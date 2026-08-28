Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de agosto de 2026 RESPIRA

Zafó: la Justicia archivó una denuncia contra intendente peronista

La UFI N° 1 de Mercedes decidió no seguir adelante con la causa contra el jefe comunal de Bragado, Sergio Barenghi, tras la denuncia por un predio de disposición de residuos sólidos domiciliarios.

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