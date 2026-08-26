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Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere, muy juntos en un evento

Los actores compartieron grada en Nueva York tras conocerse en el rodaje de The Shards. Cindy Crawford y Richard Gere se separaron en los 90; sus hijos hoy muestran una clara complicidad

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Kaia Gerber y Homer Gere se dejaron ver juntos en el US Open de tenis, en el estadio Arthur Ashe de Nueva York. La imagen, lejos del set, confirma la buena sintonía que nació durante el rodaje de The Shards, la nueva serie de Ryan Murphy.

Kaia, de 24 años, hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, llegó con un vestido negro midi, sandalias y gafas oscuras, un look que evocó el estilo de su madre. Homer, de 26, hijo de Richard Gere y Carey Lowell, eligió camisa blanca y chaqueta azul marino. Ambos se rieron y compartieron la noche en la que Roger Federer regresó a la pista en una exhibición.

El detalle que más atrajo la atención es el vínculo familiar cruzado: Cindy Crawford y Richard Gere se casaron en 1991 y se divorciaron cuatro años después, en uno de los matrimonios más mediáticos de Hollywood.

Tres décadas más tarde, sus respectivos hijos se conocieron en el trabajo y se hicieron amigos en pocas semanas.Hasta ahora, ambos hablaron solo de amistad. Homer definió a Kaia como una amiga muy cercana; ella destacó la buena conexión.

The Shards es el primer gran papel protagónico de Homer, que también apareció en la tercera temporada de Euphoria. Kaia, consolidada como modelo, suma créditos en American Horror Stories, Palm Royale y Babylon.

Su aparición fuera del circuito promocional suma curiosidad a una historia que une dos apellidos icónicos de los años 90, esta vez desde la complicidad de la siguiente generación.

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