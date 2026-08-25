Rumer Willis se hace pruebas genéticas por riesgo de Alzheimer

La actriz Rumer Willis, de 38 años, ha revelado que se sometió a un test genético APOE para evaluar su riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, motivada por el diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) de su padre, el actor Bruce Willis.



En una colaboración con la membresía de salud Function, que ofrece más de 160 pruebas de laboratorio avanzadas, imágenes y evaluaciones especializadas, Willis eligió específicamente la prueba genética APOE. “Hice un test llamado APOE, que mide tu riesgo de Alzheimer, lo cual obviamente es bastante importante. Quería revisarlo por mi historial familiar”, explicó la estrella de Dancing with the Stars en un mensaje de Instagram.



Willis insistió en el valor de la información: “Cuando tienes información, es poder”. Agregó que la salud es algo que se da por sentado hasta que se pierde, y que dar pasos proactivos ahora puede evitar caídas más pronunciadas en el futuro.Paralelamente, compartió la dureza de la enfermedad de su padre: “Extraño mucho a mi papá. Extraño una versión diferente de quien era. Hay días que son simplemente muy duros. Intento priorizar estar presente con donde él está ahora. La verdad es que ser fuerte es aprender a lidiar con ambas cosas al mismo tiempo”.



Bruce Willis, de 71 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, meses después de retirarse de la actuación por afasia. Desde entonces, Rumer y sus hermanas Scout y Tallulah han ofrecido actualizaciones sinceras sobre la evolución de su padre.