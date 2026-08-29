Rosario será sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Rosario fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 y se convertirá en el epicentro del deporte juvenil de América. La decisión fue anunciada durante la Asamblea General de Panam Sports realizada en Lima, Perú, donde la candidatura argentina resultó vencedora frente a Ciudad de Guatemala.



La competencia reunirá a miles de jóvenes atletas de los 41 países miembros de Panam Sports, además de entrenadores, jueces, dirigentes y oficiales técnicos, en un evento que representa una de las principales plataformas de proyección para las futuras figuras del deporte continental.



La elección consolida el recorrido que Rosario viene construyendo desde hace más de una década como anfitriona de grandes competencias internacionales. Entre los antecedentes más destacados figuran los Juegos Suramericanos de Playa 2019, los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, eventos que fortalecieron su infraestructura deportiva y su capacidad organizativa.



Antes de recibir los Panamericanos Junior, la ciudad también tendrá un papel central en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una cita que dejará nuevas obras e instalaciones deportivas y servirá como otro paso en la preparación para el desafío continental de 2029.



Con esta designación, Rosario suma un nuevo reconocimiento internacional y se prepara para recibir a la próxima generación de atletas de América, en una competencia que marcará un nuevo hito en la historia deportiva de la ciudad.