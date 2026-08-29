Apps
Sábado, 29 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
NOVEDAD

Rosario será sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

La ciudad santafesina fue elegida para organizar la tercera edición del evento juvenil

Rosario será sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Rosario fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 y se convertirá en el epicentro del deporte juvenil de América. La decisión fue anunciada durante la Asamblea General de Panam Sports realizada en Lima, Perú, donde la candidatura argentina resultó vencedora frente a Ciudad de Guatemala.

La competencia reunirá a miles de jóvenes atletas de los 41 países miembros de Panam Sports, además de entrenadores, jueces, dirigentes y oficiales técnicos, en un evento que representa una de las principales plataformas de proyección para las futuras figuras del deporte continental.

La elección consolida el recorrido que Rosario viene construyendo desde hace más de una década como anfitriona de grandes competencias internacionales. Entre los antecedentes más destacados figuran los Juegos Suramericanos de Playa 2019, los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, eventos que fortalecieron su infraestructura deportiva y su capacidad organizativa.

Antes de recibir los Panamericanos Junior, la ciudad también tendrá un papel central en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una cita que dejará nuevas obras e instalaciones deportivas y servirá como otro paso en la preparación para el desafío continental de 2029.

Con esta designación, Rosario suma un nuevo reconocimiento internacional y se prepara para recibir a la próxima generación de atletas de América, en una competencia que marcará un nuevo hito en la historia deportiva de la ciudad.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

LÍNEAS ROJAS

El PRO blinda a sus intendentes como condición para un acuerdo con los libertarios

El presidente del partido amarillo en la Provincia, Cristian Ritondo, aseguró que buscan un entendimiento con La Libertad Avanza para “ratificar el cambio”. Sin embargo, supedita el éxito de la negociación a que se respete el poder de sus intendentes.  

NOTICIAS MÁS VISTAS

El PRO blinda a sus intendentes como condición para un acuerdo con los libertarios

Zafó: la Justicia archivó una denuncia contra intendente peronista

Rumer Willis se hace pruebas genéticas por riesgo de Alzheimer

"Sé dónde vivís y los pasos que das": grave amenaza a intendente bonaerense

Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere, muy juntos en un evento

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET