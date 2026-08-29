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"Sé dónde vivís y los pasos que das": grave amenaza a intendente bonaerense

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti (Fuerza Patria), recibió un mensaje de audio de tono intimidatorio. Radicó la denuncia en sede judicial y se investiga para descubrir al autor del hecho. 

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﻿El intendente de Ramallo, Mauro Poletti (Fuerza Patria), fue víctima de una grave amenaza en las últimas horas, según denunciaron desde el municipio de la Segunda Sección electoral.

La intimidación fue realizada mediante un mensaje de audio que recibió el jefe comunal peronista, en el que una persona le asegura conocer su domicilio y cada uno de sus movimientos.

Según se pudo saber, el mensaje tiene un tono intimidatorio en el cual una voz masculina le dice: "Sé dónde vivis y los pasos que das".

Ante la gravedad del hecho, Poletti radicó la denuncia correspondiente en sede judicial.
La causa ya se encuentra en proceso de investigación a fin de identificar al autor del audio y determinar las circunstancias del hecho.

Desde el municipio remallense repudiaron el hecho y manifestaron su preocupación, remarcando que este tipo de actos atentan contra la convivencia democrática y el normal funcionamiento de las instituciones.

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