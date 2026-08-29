Volver | La Tecla Municipios 29 de agosto de 2026 REPUDIABLE

"Sé dónde vivís y los pasos que das": grave amenaza a intendente bonaerense

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti (Fuerza Patria), recibió un mensaje de audio de tono intimidatorio. Radicó la denuncia en sede judicial y se investiga para descubrir al autor del hecho.

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