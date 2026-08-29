Volver | La Tecla Municipios 29 de agosto de 2026 SEGURIDAD

Refuerzo: municipio camporista ya cuenta con su flamante Guardia Urbana

El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por mayoría el proyecto del intendente Maximiliano Wesner que crea ese cuerpo comunal. La nueva dependencia absorberá las funciones de la actual Dirección de Control Urbano.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.