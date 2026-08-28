Volver | La Tecla Nacionales 28 de agosto de 2026 HACIA 2027

Ya se lanzó el primer candidato libertario a gobernador

El ex ministro del Interior del gobierno de Milei se postula para gobernar su provincia, Tucumán. Es el primer aspirante a gobernador de La Libertad Avanza para la contienda electoral del año próximo.

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