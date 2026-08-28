Ya se lanzó el primer candidato libertario a gobernador

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La Libertad Avanza (LLA) ya tiene un candidato a gobernador para el año próximo.
Se trata de Lisandro Catalán, un hombre que formó parte del gobierno de Javier Milei como viceministro del Interior y luego como ministro, cuando quien hasta enronces ocupaba ese cargo, Guillermo Francos, asumió la jefatura del gabinete nacional.
Catalán es oriundo de la provincia de Tucumán, y desde su salida del gobierno venía preparando su armado para una carrera hacia la gobernación.
Hoy, finalmente, confirmó que será candidato. Lo hizo con un giro llamativo: anunció que lo sería diciendo que no lo será. “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador”, dijo.
Catalán pronunció esta frase en el cierre de un acto que sirvió para presentar el plan de gobierno, pomposamente denominado “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”. El nombre remite al de la Ley Bases, llamada en forma completa “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, etiqueta que a su vez remite al título de un libro de Juan Bautista Alberdi: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina (generalmente llamado, simplemente, Bases, o “las Bases de Alberdi”).
De esta manera, se confirmó lo que se veía venir: que el exministro sería la apuesta libertaria para ganar la provincia mediterránea. Catalán dijo que obtuvo el visto bueno de la Mesa Nacional del partido violeta para su postulación.
El contenido del plan de gobierno presentado por el primer candidato a gobernador confirmado de LLA sigue el espíritu de la administración Milei, ya que contempla la eliminación de impuestos, la reducción en la cantidad de ministerios de la Provincia y el recorte del presupuesto de la Legislatura.