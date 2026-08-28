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Viernes, 28 agosto 2026
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FARMEANDO PERONISMO

El Gobernador inauguró una planta estatal en Ensenada y le mojó la oreja a Milei: “Genera trabajo”

Se trata de una embotelladora de agua con la que la Provincia espera ahorrar en bidones. “Esto es eficiencia, pero también es justicia social”, dijo.

El Gobernador inauguró una planta estatal en Ensenada y le mojó la oreja a Milei: “Genera trabajo”
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró hoy en Ensenada la primera planta embotelladora de agua potable de la empresa estatal Aguas Bonaerenses (ABSA) y aprovechó para echarle en cara al presidente de la Nación, Javier Milei, que se trata de una planta administrada por el Estado que “genera trabajo”, a contramano del discurso libertario.

“A los que piensan que la eficiencia sólo se consigue privatizando les decimos que acá hay una empresa estatal que genera trabajo bonaerense, justicia social y resultados concretos para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, enfatizó el Gobernador.

“Estamos llevando adelante una verdadera transformación en ABSA: recuperamos capacidad operativa, incorporamos vehículos y avanzamos con una nueva planta que permitirá duplicar la potabilización de agua y que estará finalizada el próximo año”, dijo Kicillof. “Esto es eficiencia, pero también es justicia social: una empresa estatal fortalecida para brindar un mejor servicio en 100 municipios de la provincia”.

“Mientras Milei vuelve a impulsar privatizaciones y abandona obras que después se deterioran, nosotros demostramos que una empresa pública puede invertir, mejorar su funcionamiento y dar resultados”, sostuvo el Gobernador, y concluyó: “La Argentina ya atravesó procesos de privatización que terminaron en vaciamiento y fracaso. En la Provincia estamos orgullosos de ir en otra dirección: trabajo bonaerense, empresa estatal y resultados”.

La obra consistió en la construcción de un nuevo edificio de acopio, la adquisición de equipos y el acondicionamiento del circuito de tratamiento de agua para el proceso de envasado. La nueva planta tiene una capacidad de producción de 8400 bidones por día, y permitirá que la empresa estatal deje de tercerizar el proceso de embotellamiento con proveedores privados.

Durante la jornada, se realizó la entrega de 60 nuevas camionetas pick up y dos nuevos camiones para limpieza y desobstrucción de colectores cloacales. Con estas incorporaciones, la flota de Aguas Bonaerenses alcanza las 236 unidades.

Del acto participaron también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed, y el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien sostuvo: “En tiempos donde el gobierno nacional repudia el rol del Estado, nosotros estamos demostrando cómo una empresa pública puede crecer y mejorar: hace unos años ABSA estaba abandonada y hoy es orgullo para sus trabajadores y para todos los bonaerenses”.

Estuvieron presentes además el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; el secretario adjunto del Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (SOSBA), Claudio Marcelo Crissio; el concejal Nicolás Secco, y trabajadores y trabajadoras de ABSA.
 

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