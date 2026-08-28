El Gobernador inauguró una planta estatal en Ensenada y le mojó la oreja a Milei: “Genera trabajo”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró hoy en Ensenada la primera planta embotelladora de agua potable de la empresa estatal Aguas Bonaerenses (ABSA) y aprovechó para echarle en cara al presidente de la Nación, Javier Milei, que se trata de una planta administrada por el Estado que “genera trabajo”, a contramano del discurso libertario.
“A los que piensan que la eficiencia sólo se consigue privatizando les decimos que acá hay una empresa estatal que genera trabajo bonaerense, justicia social y resultados concretos para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, enfatizó el Gobernador.
“Estamos llevando adelante una verdadera transformación en ABSA: recuperamos capacidad operativa, incorporamos vehículos y avanzamos con una nueva planta que permitirá duplicar la potabilización de agua y que estará finalizada el próximo año”, dijo Kicillof. “Esto es eficiencia, pero también es justicia social: una empresa estatal fortalecida para brindar un mejor servicio en 100 municipios de la provincia”.
“Mientras Milei vuelve a impulsar privatizaciones y abandona obras que después se deterioran, nosotros demostramos que una empresa pública puede invertir, mejorar su funcionamiento y dar resultados”, sostuvo el Gobernador, y concluyó: “La Argentina ya atravesó procesos de privatización que terminaron en vaciamiento y fracaso. En la Provincia estamos orgullosos de ir en otra dirección: trabajo bonaerense, empresa estatal y resultados”.
La obra consistió en la construcción de un nuevo edificio de acopio, la adquisición de equipos y el acondicionamiento del circuito de tratamiento de agua para el proceso de envasado. La nueva planta tiene una capacidad de producción de 8400 bidones por día, y permitirá que la empresa estatal deje de tercerizar el proceso de embotellamiento con proveedores privados.
Durante la jornada, se realizó la entrega de 60 nuevas camionetas pick up y dos nuevos camiones para limpieza y desobstrucción de colectores cloacales. Con estas incorporaciones, la flota de Aguas Bonaerenses alcanza las 236 unidades.
Del acto participaron también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed, y el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien sostuvo: “En tiempos donde el gobierno nacional repudia el rol del Estado, nosotros estamos demostrando cómo una empresa pública puede crecer y mejorar: hace unos años ABSA estaba abandonada y hoy es orgullo para sus trabajadores y para todos los bonaerenses”.
Estuvieron presentes además el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; el secretario adjunto del Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (SOSBA), Claudio Marcelo Crissio; el concejal Nicolás Secco, y trabajadores y trabajadoras de ABSA.