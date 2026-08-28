Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de agosto de 2026 FARMEANDO PERONISMO

El Gobernador inauguró una planta estatal en Ensenada y le mojó la oreja a Milei: “Genera trabajo”

Se trata de una embotelladora de agua con la que la Provincia espera ahorrar en bidones. “Esto es eficiencia, pero también es justicia social”, dijo.

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