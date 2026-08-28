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Se picó el Consejo del Salario, la CGT se fue y ahora el gobierno decidirá solo

Los gremios se retiraron de la negociación luego de que los empresarios ofrecieran llevar el mínimo a $ 400.000. Ni siquiera llegaron al plenario. Nuevamente será el gobierno quien fije el piso.

Se picó el Consejo del Salario, la CGT se fue y ahora el gobierno decidirá solo
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La negociación entre gremios y empresarios en el marco del Consejo del Salario no fue bien. O más bien habría que decir que fue muy mal. En realidad, ni siquiera se llegó al plenario: después de que fracasara un intento de acuerdo por Zoom, las centrales de trabajadores se retiraron y todo se frustró.

El resultado: otra vez será el gobierno de Javier Milei el que fije el valor del salario mínimo vital y móvil (SMVM), de vital importancia para las negociaciones tanto en el mercado laboral formal como en el informal, aunque allí no tanto. También influye en la determinación del monto de algunos programas sociales y subsidios.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) (la CTA Autónoma y la de los Trabajadores) buscaban acordar con las cámaras empresarias el nuevo salario mínimo, que actualmente es de $ 376.600. Las centrales gremiales proponían llevarlo a $ 911.202. Los empleadores ofrecieron $ 400.000. La CGT y las CTA dijeron basta y se fueron.

El retiro no fue físico, porque la reunión no era presencial, sino por vía telemática, algo por lo que el sector gremial ya había expresado su irritación, sin que el gobierno diera el brazo a torcer. La falta de acuerdo en la instancia de comisión técnica hizo que naufragara la ruta hacia el plenario.

Por eso, ahora será el gobierno el que deba tomar cartas en el asunto y definir el nuevo SMVM. Es lo que ocurrió la última vez, en noviembre del año pasado, cuando fracasó la negociación entre las partes.

“El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena”, manifestó en un comunicado el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. “Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del gobierno. Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el gobierno”.
 

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