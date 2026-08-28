Volver | La Tecla Nacionales 28 de agosto de 2026 POR ZOOM

Se picó el Consejo del Salario, la CGT se fue y ahora el gobierno decidirá solo

Los gremios se retiraron de la negociación luego de que los empresarios ofrecieran llevar el mínimo a $ 400.000. Ni siquiera llegaron al plenario. Nuevamente será el gobierno quien fije el piso.

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