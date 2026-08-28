Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de agosto de 2026 GENERAL RODRÍGUEZ

La justicia archivó la causa contra el concejal Tarragona por falta de pruebas

La Fiscalía de Moreno-General Rodríguez consideró que la presentación no aportó datos concretos ni indicios suficientes para sostener una investigación penal. El expediente quedó archivado hasta que aparezcan nuevas pruebas.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.