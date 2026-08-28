Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de agosto de 2026 DESCONFIADOS

Chicanas por las bancas, reciclaje en jaque y un dólar por Malvinas

Semana platense sin descanso: salud mental con chicana incluida, recicladores que denuncian un pase de negocio, libertarios tomándose foto con el sello de Alak, un caño que tardó meses arreglarse y un gesto de los excombatientes que vale más que cualquier multa

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