Memes, cruces y polémicas: la semana política en redes

LÍNEAS ROJAS

El PRO blinda a sus intendentes como condición para un acuerdo con los libertarios El presidente del partido amarillo en la Provincia, Cristian Ritondo, aseguró que buscan un entendimiento con La Libertad Avanza para “ratificar el cambio”. Sin embargo, supedita el éxito de la negociación a que se respete el poder de sus intendentes.