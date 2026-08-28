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Memes, cruces y polémicas: la semana política en redes

Fallas de programación de bots libertarios, donación de carne, tarot nacional, reclamos varios y disputas virtuales son alguna de las escenas que dejó la última semana de agosto en la calle virtual.

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Agosto arrancó lento luego del receso invernal, pero las redes se mostraron como un terreno donde la política continuó exhibiendo cruces, debates y cargadas de todo tipo. Un repaso de lo que pasó en la calle virtual durante la última semana de agosto antes de entrar en el mes de la primavera.

¡Volvé Cerimedo!

Tras tomar las riendas de la granja de bots de La Libertad Avanza (reemplazando a Santiago Caputo) el "talentosísimo" realizador audiovisual, Santiago Oría, arrancó su ciclo como estratega digital con el pie izquierdo. 

En un episodio que recuerda a las entrañables "caricias significativas" de Marcos Peña durante la presidencia de Mauricio Macri, Oría no pudo configurar los bots que engrosan las interacciones virtuales libertarias, causando que varias cuentas radicadas en Asia, geografía clave para LLA al parecer, respondan una exagerada cantidad de veces a un tuit suyo con la palabra "reply" y varias frases predeterminadas sobre los kukas.
 

Memes, cruces y polémicas: la semana política en redes Memes, cruces y polémicas: la semana política en redes

Algunos de la bancada libertaria incluso pidieron que vuelva Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido en Bolivia, acusado de ordenar un atentado contra su ex-pareja y a quien se le adjudica una granja de bots que operaba para inflar las interacciones de Javier Milei y de LLA. Igualmente, tras una rápida consulta con el manual del CM, Oría rápidamente salió a decir que la situación fue causada por la oposición para embarrar su nombre.

La compasión del Rey de la Carne

Luego de que explotase el escándalo que la terminó enfrentando con su padre, Tini sufrió un golpe de realidad monotributista, ya que luego de ordenar una auditoría sobre su patrimonio, descubrió que no tiene control ni participación accionaria sobre sus 70 millones de dólares. 

Ante la ola de memes, de críticas, de apoyos y demás, un gesto resaltó entre todos. Alberto Samid, también conocido como el "Rey de la Carne", en toda su benevolencia, aseguró que estaba dispuesto a donar 10 kilos de carne para contribuir con los gastos de la boda de Tini y De Paul. 
 

Gachi, Pachi, Argentina... todos de Sagitario

La diputada nacional por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, fue como invitada al programa de Carlos Pagni y un clip suyo rápidamente tomó vuelo en las redes. En el segmento, la legisladora aseguró que los países tienen cartas astrales e indicó que Argentina es de Cáncer con ascendente en Libra. 

Por su parte, la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien se encuentra explorando su identidad memera en las redes, fue contundente y citó el extracto de la entrevista con un meme de la reconocida película argentina "Un novio para mi Mujer".
 

Todos los reclamos todos

La tipografía de la bandera por Malvinas que ondearon los jugadores de la Selección tras la victoria contra Inglaterra parece haber trascendido todo espectro y haber llegado al punto de canalizar cualquier lucha o reclamo existente. Bajo esa lógica, Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, usó sus redes para mostrar su repudio por la reducción de las actividades de la Base Aeronaval Punta Indio, decidida por el Gobierno nacional.

El ex-intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en una cruzada personal, le respondió al ministro utilizando el mismo formato para reclamar por la eliminación de Ingresos Brutos y de tasas municipales excesivas. 
 

Debate público "entre privados"

Hernán Lacunza, exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Vidal, cuestionó la postura adoptada por la gestión de Milei en torno al aumento de los atrasos en los pagos crediticios, sosteniendo que "dejar en la banquina a tanta gente no es opción". Cabe recordar que Milei descartó una intervención estatal para aliviar la situación de los deudores, incluso llegando a decir: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”. Empático, como siempre.
 

Si bien el tuit del exfuncionario no fue dirigido a nadie de la cúpula libertaria en particular, el titular del BCRA, Santiago Bausilli, tomó la posta y le respondió de forma contundente. "Flojo, Hernán" comenzó su respuesta, la cual luego agregó "Transformas resolver una disputa económica entre privados a una sensación de falta de supervisión totalmente falsa".

Además, como si fuera poco, también saltó Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, quien también cruzó a Lacunza: "Hernán, el 19.4% de la mora está en los bancos estatales", sostuvo el empresario.

La foto de la semana

El reclamo que elevó Provincia a Nación para formar parte del comité organizativo para la próxima visita del Papa León XIV finalmente parece haber dado sus frutos. En una foto que trascendió durante la última semana, se puede ver a Carlos Bianco y a Karina Milei juntos en una reunión en la que se repasaron temas de seguridad, logística, comunicación y presupuesto.

Memes, cruces y polémicas: la semana política en redes

Cabe recordar que el Papa vendrá al país del 8 al 11 de noviembre en el marco de su gira sudamericana que también lo llevará a Uruguay y Perú.

La pregunta que surge ahora es si habrá una foto unidad que muestre a Kicillof y Milei junto al máximo exponente del catolicismo a nivel mundial. Por ahora, las negociaciones van encauzadas.
 

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