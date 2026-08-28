Memes, cruces y polémicas: la semana política en redes

LÍNEAS ROJAS
La Tecla
Redacción
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Serga.NET
Son pobristas!!! Piden literalmente estar peor!!!— Santiago Oría (@Santiago_Oria) August 25, 2026
A los futuros marido y mujer, @RodriDepaul y @TiniStoessel— Alberto Samid (@soyalbertosamid) August 26, 2026
Si necesitan, les puedo colaborar con unos 10 kilos de asado para su casamiento.
Cuenten conmigo
ALBERTO JOSÉ SAMID
Rey de la carne
https://t.co/E8OYSkncM5 pic.twitter.com/JMWOobL6Mi— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 25, 2026
También podríamos probar con esta! https://t.co/J2z0CxOogZ pic.twitter.com/LnxggXONSm— Diego Valenzuela (@dievalen) August 23, 2026
Un choque de autos también es un problema “entre privados”.— Hernán Lacunza (@hernanlacunza) August 26, 2026
A veces después tiene que intervenir la policía, una ambulancia, un juez. Es decir, el Estado. A nadie se le ocurre que el juez pague los daños con dinero público, sí que revise cumplimiento de normas y estimule acuerdos…