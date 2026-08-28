Andy Kusnetzoff recibe a cinco invitados en PH

Este sábado 29 de agosto, a las 21:30, Andy Kusnetzoff presentará un nuevo episodio de PH: Podemos Hablar por Telefe. El programa volverá a reunir a personalidades del espectáculo y del deporte en el ya clásico “punto de encuentro”, donde los invitados deberán responder las consignas de la producción y compartir anécdotas.



Entre los convocados estará el exfutbolista Maxi López, que viajó a la Argentina para participar de MasterChef Celebrity y desde entonces ganó mayor presencia mediática. También participará el periodista deportivo Gastón Edul.



Completan la mesa la modelo Ingrid Grudke, la exparticipante de Gran Hermano Julieta Poggio, hoy vinculada al streaming de Popstars, y la actriz y conductora Georgina Barbarossa.



La propuesta mantiene el formato habitual del ciclo: conversación, consignas y el momento en que cada invitado se acerca al punto de encuentro para responder.