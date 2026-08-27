Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de agosto de 2026 A DOS AÑOS

Hotel Dubrovnik: las familias de las víctimas cuestionaron a los acusados y reclamaron celeridad

A dos años del derrumbe, los allegados de las nueve personas fallecidas rechazaron los planteos que buscan desvincular a los imputados y pidieron que la Justicia avance para determinar responsabilidades por el colapso ocurrido en Villa Gesell.

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