Hotel Dubrovnik: las familias de las víctimas cuestionaron a los acusados y reclamaron celeridad
A dos años del derrumbe, los allegados de las nueve personas fallecidas rechazaron los planteos que buscan desvincular a los imputados y pidieron que la Justicia avance para determinar responsabilidades por el colapso ocurrido en Villa Gesell.
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A poco de cumplirse dos años del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, las familias de las víctimas volvieron a reclamar respuestas a la Justicia y cuestionaron las estrategias desplegadas por las defensas de los imputados para intentar despegar a sus representados de la investigación.
A través de una carta pública, los allegados de las nueve personas que murieron en la tragedia expresaron su fuerte rechazo a los planteos realizados en el expediente y advirtieron que este tipo de maniobras no solo afectan su memoria, sino que también contribuyen a extender los tiempos de una causa que, según señalaron, registra escasos avances.
El pronunciamiento surgió luego de las declaraciones del abogado Alejandro Baldini, representante de la sociedad propietaria del establecimiento y de su directorio. El letrado había planteado la existencia de presuntas influencias políticas en el expediente y defendido la situación procesal de sus representados.
Frente a esto, los familiares remarcaron que el derrumbe fue un hecho que podía haberse evitado y sostuvieron que la responsabilidad debe analizarse de manera integral. En ese sentido, reclamaron que la investigación determine el grado de participación que tuvieron los propietarios, los profesionales vinculados con las obras y los funcionarios municipales encargados de controlar y fiscalizar las tareas realizadas en el inmueble.
“Las familias de las nueve víctimas sostenemos que la responsabilidad por este hecho evitable es compartida”, plantearon, al tiempo que reclamaron que el Poder Judicial avance con independencia, rigor y rapidez.
Además, cuestionaron que las discusiones técnicas o procesales puedan terminar desviando el eje de la investigación. Los familiares aseguraron que continuarán organizados y movilizados hasta que se establezcan responsabilidades y se llegue a condenas firmes.
Una causa que avanza con lentitud
La investigación penal está radicada en la Fiscalía N° 6 de Villa Gesell y busca determinar las responsabilidades de propietarios, profesionales y contratistas por las obras ejecutadas en el edificio sin las autorizaciones correspondientes.
Hasta el momento, seis personas permanecen imputadas por el delito de estrago doloso agravado, aunque ninguna se encuentra detenida. La investigación se encuentra atravesada por los cuestionamientos en torno a los trabajos que se realizaban en el establecimiento antes del derrumbe.
Uno de los elementos centrales del expediente es un informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que concluyó que la estructura original del edificio no presentaba signos de deterioro ni problemas derivados de su diseño.
La investigación también puso bajo la lupa las modificaciones que se estaban llevando adelante en el inmueble. De acuerdo con las autoridades municipales, el permiso otorgado contemplaba únicamente trabajos de pintura y reemplazo de aberturas, sin autorización para realizar intervenciones que afectaran elementos estructurales.
El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, había señalado que existían planos aprobados y autorización de obra para el sector delantero del establecimiento, mientras que el colapso se produjo en la parte posterior. Además, vecinos de la zona habían advertido sobre la realización de trabajos en el interior del hotel.
El director de Inspección de Edificios, Nicolás Valdéz, sostuvo en su momento que las tareas autorizadas no incluían modificaciones estructurales. A su vez, la abogada Graciela Bravo, representante de familiares de dos de las víctimas, aseguró que los trabajos que se estaban desarrollando no contaban con un permiso vigente y que incluso existía una orden municipal para detenerlos que no habría sido acatada.
El derrumbe ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del 29 de octubre de 2024. El edificio, ubicado sobre Avenida 1 entre calle 103 y Avenida Buenos Aires, a pocos metros del mar, quedó parcialmente destruido mientras varias personas se encontraban en su interior.
Según las primeras estimaciones del operativo de rescate, en ese momento había entre siete y diez personas alojadas. Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y dotaciones de otras localidades trabajaron durante varios días entre los escombros para localizar a los sobrevivientes y recuperar a las víctimas.