El possismo pasó el filtro de la Junta Electoral y mantiene su sello provincial
Espacio Abierto cumplió con los requerimientos que le realizaron y logró sostener su personería jurídica en territorio bonaerense. Para ello debió juntar miles de afiliaciones en dos secciones de la Provincia.
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El partido que creó el ex intendente radical de San Isidro, Gustavo Posse, logró cumplir con los requerimientos de la Justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en uno de los pocos sellos que logró mantenerse con vida luego de las intimaciones realizadas para que pongan sus papeles en orden.
Como informó La Tecla.info, la requisitoria de la Junta Electoral había alcanzado a La Libertad Avanza, el GEN de Stolbizer, el Frente Renovador, Patria Grande y la Coalición Cívica, partido que perdió su personería en la Provincia.
Desde Espacio Abierto, aseguraron a La Tecla.info, que “la intimación viene desde diciembre del año pasado, venció en junio y nos dieron 30 días más”, explicando que en julio terminaron de reunir la documentación y ahora salió la resolución favorable.
En tal sentido, señalaron que la resolución los habilita para presentar candidatos a gobernador, legisladores provinciales e intendentes y concejales en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.
El possismo detalló que para ponerse al día debieron conseguir 2.556 afiliados nuevos en la Primera Sección, que debían cumplir varios requisitos como no estar afiliados a ningún otro partido. Y también unos 300 en la Segunda Sección.
“En realidad el trabajo fue tremendo, porque tenés que juntar miles para que, pasados los filtros, te queden los que realmente necesitás, que no tienen que tener doble afiliación. Por eso agradecemos a nuestra militancia que logró este objetivo”.