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La secuela de Michael abordará las denuncias por abuso

El sobrino del Rey del Pop, que lo interpreta en la biopic, confirmó que la segunda película contará las acusaciones desde la perspectiva del artista. Todavía no hay fecha de estreno

La secuela de Michael abordará las denuncias por abuso
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La secuela de Michael se adentrará en las denuncias que marcaron los últimos años de Michael Jackson. Así lo confirmó Jaafar Jackson, sobrino del músico y protagonista de la biopic, en una entrevista con GQ.Según el actor, la segunda entrega ofrecerá una mirada más profunda desde el punto de vista del propio Jackson.

“Las acusaciones siempre provienen de otra persona. Es la historia de otro; es la idea que otra persona tiene de la situación y, sobre todo, responde a una agenda determinada. Y ese es precisamente el problema que hemos tenido como familia: que no se ha escuchado la voz de Michael”, explicó.Jaafar señaló que la primera película se concentra en las raíces del artista, en quién era antes del éxito y en su esencia humana.

La secuela, en cambio, explorará el impacto de los litigios civiles de 1993 y del juicio penal de 2005, con el objetivo de recuperar esa voz que, según la familia, quedó silenciada.

El intérprete también destacó la actitud de su tío incluso en los momentos más duros: “Nunca perdió esa pureza ni ese deseo constante de encontrar lo bueno en los demás… aunque estuviera destrozado, su corazón seguía siendo el mismo”.

Por ahora no hay fecha de estreno confirmada. Michael 2 apunta a completar el retrato cinematográfico de una de las figuras más influyentes y debatidas de la historia de la música.

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