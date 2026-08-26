Anuncios: los detalles del "plan platita" libertario con fondos de ANSES como respaldo
El Gobierno presentó un esquema para impulsar el crédito hipotecario mediante fondos del FGS de ANSES. Los bancos accederán a los recursos a través de licitaciones y deberán destinarlos exclusivamente a préstamos para la compra de viviendas.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un programa destinado a estimular el crédito hipotecario mediante el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
Durante una conferencia de prensa, el titular del Palacio de Hacienda explicó que los bancos podrán acceder a esos fondos a través de licitaciones, con la condición de destinarlos exclusivamente a préstamos para la adquisición de viviendas.
Caputo señaló que una de las principales dificultades para ampliar el crédito hipotecario está vinculada al fondeo de las entidades financieras. "Reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo", explicó.
El nuevo esquema busca atender ese descalce mientras aumenta el ahorro en pesos dentro del sistema financiero argentino. La iniciativa apunta a movilizar parte de los recursos del FGS para ampliar la capacidad de los bancos de otorgar préstamos hipotecarios y, al mismo tiempo, apuntalar la actividad en el sector de la construcción y la vivienda.
La propuesta había sido anticipada por Caputo en su anterior conferencia de prensa y comenzó a tomar forma en los últimos días, en el marco de la búsqueda del Gobierno de impulsar una recuperación económica todavía débil.
El FGS cuenta con activos por más de US$70.000 millones, aunque solo una parte de esos recursos podría ser destinada al programa.
Según explicó el ministro, las entidades financieras competirán en licitaciones para obtener fondos y deberán ofrecer al FGS un rendimiento determinado. El esquema podría contemplar tasas equivalentes a UVA más entre 2% y 3%, con plazos de entre dos y cinco años.
Con ese fondeo, los bancos dispondrían de mayores recursos para ampliar su oferta de créditos hipotecarios, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar un mercado que todavía presenta un bajo volumen de operaciones.