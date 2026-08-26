Volver | La Tecla Nacionales 26 de agosto de 2026 CREDITOS HIPOTECARIOS

Anuncios: los detalles del "plan platita" libertario con fondos de ANSES como respaldo

El Gobierno presentó un esquema para impulsar el crédito hipotecario mediante fondos del FGS de ANSES. Los bancos accederán a los recursos a través de licitaciones y deberán destinarlos exclusivamente a préstamos para la compra de viviendas.

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