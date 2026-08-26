La familia de Sergio Denis apelará el fallo que rechazó la indemnización

La familia de Sergio Denis avanzará con la apelación del fallo que rechazó su demanda de indemnización por el accidente que le costó la vida al cantante. Es por ello que, Bárbara Hoffmann, una de sus hijas, confirmó que el tema ya está en manos de los abogados y que irán “hasta las últimas consecuencias”.



Vale mencionar que el 19 de agosto de 2026, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán rechazó el reclamo presentado por Federico, Bárbara y María Victoria Hoffmann contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y el ex titular del ente, Raúl Francisco Armisén.



Ante los hechos, el tribunal consideró que la causa directa de la caída fue la propia conducta del artista, quien caminó de espaldas sobre una pasarela mientras cantaba de frente al público. El accidente ocurrió el 11 de marzo de 2019, durante un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Denis cayó desde unos tres metros, estuvo un año en coma y murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años, por las secuelas.



La demanda, iniciada en febrero de 2022, reclamaba una indemnización simbólica de 13 millones de pesos. Bárbara Hoffmann insistió en que no se trata de dinero: “La vida de mi papá claramente no valía 13 millones de pesos. Es pura y simbólica”. También criticó la demora de la Justicia y sostuvo que el reclamo apunta a la negligencia en la organización del espectáculo. Además del rechazo de fondo, el tribunal declaró la falta de legitimación activa de los hijos como herederos e impuso las costas a la familia. Ahora el caso pasa a una nueva instancia.