Brad Pitt de estreno en España

El actor estadounidense Brad Pitt, de 62 años, vuelve a ser noticia en España. Tras una carrera que incluye superproducciones como Troya, Guerra Mundial Z y F1: La película, así como títulos de prestigio como Seven, 12 Monos o El árbol de la vida, el intérprete ha logrado cuatro nominaciones al Oscar y una estatuilla.



Ahora, su regreso al Festival de Cine de San Sebastián ha sorprendido a propios y extraños, marcando su segunda visita a la ciudad vasca 17 años después de la primera. Aunque muchas películas competirán en la Sección Oficial, otras se proyectarán fuera de concurso. Entre estas últimas destaca En el corazón de la bestia, el nuevo filme de David Ayer que tiene a Brad Pitt como protagonista.



Es precisamente este rodaje el que motiva el viaje del actor, quien pisará San Sebastián por segunda vez desde que presentó Malditos bastardos en 2009. En aquella primera visita, Pitt ya era una de las grandes figuras de Hollywood y acababa de iniciar su relación con Angelina Jolie, una de las parejas más mediáticas de la época. Aunque solo estuvo un día, generó una expectación máxima