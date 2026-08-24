Artistas de un solo éxito: las canciones que dominaron las listas y desaparecieron

En la historia de la música popular existen casos de temas que se apoderaron de las listas de éxitos, sonaron en todas partes y marcaron una época, sin que sus creadores consiguieran un segundo gran éxito comparable.



Estos artistas, conocidos como one-hit wonders, alcanzaron la cima de forma fugaz y después se alejaron del radar comercial.



Entre los ejemplos más recordados destaca Vanilla Ice, quien en 1989 lanzó “Ice Ice Baby”. El tema, basado en el estribillo de “Under Pressure”, se convirtió en un éxito masivo, aunque generó problemas legales por el uso del sample.Otro caso emblemático es el de 4 Non Blondes con “What’s Up”. La canción se transformó en un himno icónico que parecía garantizar fama duradera, pero el éxito resultó fugaz y el grupo no volvió a alcanzar el mismo impacto.



También figura a-ha con “Take On Me”. El sencillo, pionero en el uso innovador de videos musicales, catapultó al grupo noruego a la fama internacional, aunque terminó siendo su único gran hit a nivel global.



Lou Vega logró un fenómeno mundial con “Mambo No. 5”, una versión actualizada del clásico de Pérez Prado que dominó las pistas de baile a finales de los años 90, pero no consiguió repetir ese nivel de éxito.



Por su parte, el italiano Nek alcanzó la fama internacional con “Laura no está”, un tema romántico que sonó insistentemente en radios de medio mundo, sin lograr después un hit de similar magnitud.



Estos temas siguen sonando décadas después y mantienen viva la memoria de artistas que, con una sola canción, dejaron una huella imborrable en la cultura popular.