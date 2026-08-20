La VTV se desregula en CABA, pero la Provincia mantiene el esquema y crece el debate
La desregulación comenzó a implementarse en CABA tras los cambios impulsados por Nación. En Buenos Aires, el Gobierno de Kicillof ratificó que no habrá modificaciones y crece la presión opositora para revisar el régimen.
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El Gobierno porteño abrió la inscripción para nuevas estaciones de Verificación Técnica Obligatoria (VTO), en línea con la reforma impulsada por Nación. En territorio bonaerense, Axel Kicillof ratificó que no habrá cambios, mientras un sector de la oposición reclama directamente eliminar la obligatoriedad.
La Ciudad de Buenos Aires comenzó a avanzar con la desregulación de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO), luego de que el Gobierno nacional formalizara los cambios al régimen de revisión vehicular. El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, anunció la apertura de la inscripción para nuevas estaciones, que podrán incluir talleres calificados y concesionarias que cumplan con los requisitos de infraestructura y equipamiento.
“Ampliamos la oferta del servicio: ahora también podrán realizar verificaciones talleres calificados y concesionarias”, señaló Sánchez Zinny. La administración porteña plantea que el ingreso de nuevos prestadores permitirá aumentar la competencia, mejorar el servicio y ofrecer más alternativas a los vecinos.
La medida se encuadra en la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que busca modificar el sistema de VTV a nivel nacional. Entre los principales cambios aparecen la ampliación de los centros habilitados, nuevos plazos para las verificaciones y la eliminación de algunos trámites asociados al control.
El Decreto 196/2025 establece que los vehículos particulares deberían realizar su primera verificación a los cinco años del patentamiento. Entre los cinco y los diez años, el control pasaría a ser cada dos años, mientras que los vehículos de más de diez años continuarían con una revisión anual.
Además, el nuevo esquema permite que talleres y concesionarias que cuenten con el equipamiento y las condiciones requeridas puedan convertirse en centros verificadores. También contempla la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite que implicaba un costo adicional para determinados vehículos modificados.
En la Provincia, no cambia
El escenario es diferente en territorio bonaerense. Desde el Gobierno de Axel Kicillof aclararon que la reforma nacional no se aplicará en la Provincia y que las plantas de VTV continuarán funcionando bajo el esquema vigente.
Desde la administración bonaerense defendieron la continuidad del sistema y advirtieron sobre los riesgos de habilitar a cualquier taller a realizar controles. En el área de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, remarcaron además que fueron dados de baja más de 450 sitios ilegales vinculados a la entrega de obleas apócrifas.
La Provincia también vinculó la discusión sobre la VTV con el deterioro de las rutas nacionales y provinciales. “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad”, sostuvieron desde la administración bonaerense, al considerar que los controles vehiculares deben mantenerse en un contexto de deterioro de la infraestructura vial.
Mientras el oficialismo provincial sostiene el sistema actual, el debate comenzó a generar posiciones diferentes dentro de la oposición bonaerense. El diputado bonaerense Andrés De Leo relanzó esta semana su proyecto para derogar la obligatoriedad de la verificación en la Provincia y abrió una campaña de adhesiones. Su argumento central es que el sistema tiene un fuerte componente recaudatorio y que su existencia no se traduce en una mejora comprobable de la seguridad vial.
De Leo cuestionó especialmente la contradicción entre exigir controles periódicos a los vehículos y, al mismo tiempo, mantener rutas deterioradas. “¿Vos creés que esta ruta pasaría la Verificación?”, planteó el legislador en un video en el que mostró una traza bonaerense con pozos y banquinas deterioradas.
El proyecto presentado en febrero por la Coalición Cívica propone derogar los artículos 16 y 17 de la Ley 13.927, que establecen el régimen de verificación vehicular obligatorio en la Provincia. La iniciativa lleva también las firmas de los diputados Luciano Bugallo y Romina Braga.
El planteo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a la oposición: mientras algunos sectores defienden una flexibilización del sistema similar a la aplicada en CABA y promovida por Nación, otros directamente plantean eliminar la obligación.