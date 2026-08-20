Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de agosto de 2026 DIVIDIDOS

La VTV se desregula en CABA, pero la Provincia mantiene el esquema y crece el debate

La desregulación comenzó a implementarse en CABA tras los cambios impulsados por Nación. En Buenos Aires, el Gobierno de Kicillof ratificó que no habrá modificaciones y crece la presión opositora para revisar el régimen.

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