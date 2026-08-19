Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2026

Kicillof hizo pie en Chaco: acto con la CGT, reunión con alcaldes y dardos contra Milei

El gobernador bonaerense visitó la provincia mediterránea con agenda de campaña. Se mostró junto a los líderes de la central obrera, firmó convenios con municipios y apuntó contra el Presidente por las deudas de las familias.

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