Kicillof hizo pie en Chaco: acto con la CGT, reunión con alcaldes y dardos contra Milei
El gobernador bonaerense visitó la provincia mediterránea con agenda de campaña. Se mostró junto a los líderes de la central obrera, firmó convenios con municipios y apuntó contra el Presidente por las deudas de las familias.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejó su huella hoy en Chaco, en una gira que marcó un nuevo hito en su estrategia para nacionalizar su propia figura de cara a la carrera presidencial del año próximo.
Kicillof participó de un acto de la Confederación General del Trabajo (CGT), que renovó autoridades en la provincia gobernada por Leandro Zdero, y mantuvo un encuentro con intendentes de distintos departamentos, con los que firmó diversos convenios.
De paso, y como es su costumbre, el bonaerense fustigó al presidente de la Nación, Javier Milei, en varios frentes. Dijo que el libertario “propone un país injusto e inhumano” y que apunta a “disolver” el federalismo en la Argentina.
Kicillof dijo que Milei “odia al pueblo que gobierna” y que el modelo económico no está funcionando. “Que vaya a estudiar economía de nuevo”, exhortó. “¿Qué macro va a andar bien, si a la gente no le alcanza?”
“Las familias están en riesgo de supervivencia. Por eso se han endeudado. Milei, la culpa es tuya”, acusó el Gobernador.
Del acto con la CGT participaron el senador y exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, el líder cegetista Héctor Daer y varias figuras del gobierno de Kicillof, como el ministro de Gobierno Carlos Bianco, el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el de Seguridad, Javier Alonso, y el de Trabajo, Walter Correa. También viajó a Chaco para estar ahí el intendente de Ensenada, Mario Secco.