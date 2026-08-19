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Un intendente bonaerense quedó internado

El jefe comunal de Puan, Diego Reyes, quedó hospitalizado por un cuadro de hipertensión.

Un intendente bonaerense quedó internado
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El intendente del partido bonaerense de Puan, Diego Reyes, quedó internado hoy por un cuadro de hipertensión.

El jefe comunal había mantenido reuniones en la localidad de Villa Iris y luego decidió concurrir al hospital local para realizar una consulta. El equipo de salud “determinó que presenta un cuadro aislado de hipertensión arterial”, informó la Municipalidad en un comunicado.

Por eso, el alcalde “permanecerá bajo tratamiento y observación”, detalla el texto de la comuna.

“Desde el Municipio de Puan transmitimos tranquilidad a toda la comunidad e informaremos cualquier novedad que resulte pertinente”, concluye el comunicado.

Reyes ya había sido internado el año pasado, en el hospital de Darregueira, pero no por hipertensión, sino por un cuadro de diverticulitis aguda.

Los últimos días fueron especialmente tensos para el intendente puanense, ya que desde el sindicato municipal lanzaron críticas por la distribución de uniformes de trabajo con el nombre de Reyes bordado.
 

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