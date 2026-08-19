Detallan el operativo de traslado de Aníbal Lotocki desde Ezeiza a Tribunales

Aníbal Lotocki arribará a todas las audiencias del juicio en su contra con una intensa custodia encabezada por efectivos del Servicio Penitenciario Federal. El acusado será trasladado desde la cárcel de Ezeiza hasta el edificio ubicado en la calle Lavalle 1171, en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.



El debate oral se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giúdice Bravo. El proceso investiga la responsabilidad de Lotocki en la muerte de Rodolfo Christian Zárate, de 50 años, y en las lesiones gravísimas sufridas por otros cinco pacientes.



Además del principal imputado, llegan a juicio otros cinco profesionales de la salud: los cirujanos plásticos Daniel Enrique Zambrano García y Polansky Peláez Hoyos, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, la médica anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández, la contadora y directora del Centro Médico Conde (CEMECO) Andrea Isabel Torelli, y la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, acusada de encubrimiento agravado.La semana pasada, tres de los acusados (Lotocki, Torelli y Krzeczek) se negaron a declarar.



Este miércoles 19 de agosto se prevé la continuación de las indagatorias del resto de los involucrados. Una vez finalizada esa etapa, comenzará la declaración de los testigos. La fiscal a cargo es María Luz Castany, de la Fiscalía General N°30.