Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de agosto de 2026 EN CONJUNTO

Controles de camiones y nuevo equipamiento para reforzar la seguridad vial en General Rodríguez

La jornada incluyó fiscalización y pesaje de cargas en la Ruta 24, entrega de alcoholímetro y alómetro al municipio, además de cascos para motociclistas y bicicletas para distintas áreas locales.

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