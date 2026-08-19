Controles de camiones y nuevo equipamiento para reforzar la seguridad vial en General Rodríguez

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente Mauro García supervisaron un operativo de fiscalización y pesaje de camiones sobre la Ruta Provincial 24. Además, entregaron equipamiento para fortalecer los controles, cascos y bicicletas, y encabezaron una jornada de concientización vial.
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, y el intendente de General Rodríguez, Mauro García, encabezaron una jornada integral de seguridad vial que combinó controles de cargas, prevención, concientización y la entrega de equipamiento para fortalecer las políticas de seguridad vial en el distrito.
La actividad comenzó con un operativo de fiscalización y pesaje de camiones realizado por agentes provinciales en la intersección de la Ruta Provincial 24 y Corrientes. Los controles apuntan a garantizar el cumplimiento de la normativa, promover una circulación segura y evitar el deterioro de la cinta asfáltica provocado por vehículos que circulan con exceso de carga.
“Lo que hacemos en cada municipio es trabajar con cada intendente que se pone en los zapatos de sus vecinos y entiende que hay que gestionar políticas públicas que les resuelvan la vida”, sostuvo Marinucci. Y agregó: “Nos interesa concientizar para ser responsables al conducir y no dejamos de invertir en seguridad vial”.
En ese sentido, el Ministro remarcó la importancia de sostener los controles sobre el transporte de cargas: “Muchas veces no se ven, pero son muy importantes. La sobrecarga genera un deterioro muy grande del asfalto, lo arruina y también genera situaciones de riesgo para quienes circulan por las rutas”.
Por su parte, García destacó el trabajo conjunto con la Provincia: “Tiene que ver con la prevención, con la seguridad vial y con un Ministerio que trabaja mucho en eso. Es súper necesario”. Además, valoró las acciones de concientización y entrega de cascos: “Aprendimos que el casco no dura toda la vida y muchas veces se hace difícil cambiarlo. Está bueno que el Ministerio esté presente”.
Como parte de la jornada, Marinucci y García participaron de una charla de concientización en el Polideportivo de General Rodríguez, destinada a vecinos y vecinas del distrito, donde se trabajó sobre la importancia del uso correcto del casco y las conductas responsables al momento de circular.
Además, Marinucci entregó al municipio un alómetro y un alcoholímetro para ampliar la capacidad operativa y reforzar los controles de alcoholemia y prevención vial en General Rodríguez.
La jornada culminó con la entrega simbólica de 30 cascos a vecinos y vecinas que obtuvieron recientemente su licencia para conducir motos. También se entregaron 25 bicicletas destinadas a los guardaparques de la Reserva Natural de General Rodríguez, al área de Deportes municipal y al Servicio Local.
Participaron de las actividades el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; el referente local del Frente Renovador, Carmelo Maslowski; los concejales del FR Romina y Darío Maslowski; y los directores provinciales Jorge Orzali, Cristian Vázquez y Nicolás Vecchi.