La madre de Hayden Panettiere rompe el silencio

La trágica muerte de Hayden Panettiere, la actriz estadounidense conocida por series como Heroes y Nashville, continúa generando conmoción. La intérprete, de 36 años, fue encontrada inconsciente el domingo 16 de agosto de 2026 en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur. Según el informe policial, su novio intermitente Brian Hickerson y el hermano de este, Zach, se encontraban en la vivienda cuando llegaron las autoridades. Los equipos de emergencia intentaron reanimarla sin éxito.



En medio de la investigación, Lesley Vogel, madre de la actriz, rompió el silencio y apuntó directamente contra Hickerson. Vogel afirmó que la familia llevaba tiempo intentando alejarlo de su hija: “Esta persona de su vida, de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson”.La relación entre Panettiere y Hickerson estuvo marcada por episodios de violencia doméstica.



En sus memorias This Is Me: A Reckoning, la actriz relató abusos físicos. Hickerson se declaró culpable de dos delitos graves de lesiones contra su pareja y recibió una orden de protección de cinco años. Vogel también lo acusó de haber facilitado problemas de la actriz en el pasado. La autopsia no reveló signos evidentes de traumatismo y la causa oficial de la muerte aún no fue determinada. Un reporte de emergencias mencionó un posible “paro cardíaco” y una “sobredosis”, aunque estas versiones no son definitivas.



La investigación continúa. Vogel, que mantenía contacto cero con su hija desde hacía tiempo por “razones muy específicas”, expresó su dolor: “Creo que Hayden, lamentablemente, se desvió del camino y desearía que hubiera sido diferente”. Destacó las cualidades de su hija y dijo desear que hubiera podido mantenerse fiel a sí misma. También mencionó que ahora siente que Hayden está en paz junto a su hermano Jansen, fallecido en 2023.