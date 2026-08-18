Ex asesor de Milei, detenido en Bolivia por atentado contra una mujer

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Un exasesor del presidente de la Nación, Javier Milei, y fundador del medio digital La Derecha Diario, ligado a su gobierno, fue detenido hoy en Bolivia, acusado de haber ordenado matar a su expareja.
Se trata de Francisco Cerimedo, un asesor político que fue señalado por Nadia Beller, la mujer atacada, como autor intelectual de la agresión. Beller, baleada por sicarios disfrazados de repartidores, pudo escapar con vida simulando estar muerta, según dijo luego.
El ataque ocurrió frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra, donde Beller había sido citada por un hombre que dijo tener información comprometedora para el expresidente boliviano Evo Morales. La mujer dijo que Cerimedo la había alentado a acudir a la cita y que le dispararon mientras estaba hablando por teléfono con él.
Desde la cama del hospital donde permanece internada, Beller apuntó contra Cerimedo, que actualmente es asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Dijo que su expareja es quien filtró los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) argentina, que revelarían una supuesta trama de sobornos con fondos del organismo.
El ataque es investigado por la fiscal Yolanda Aguilera, que considera a Cerimedo como el principal sospechoso, ya que hasta ahora es el único señalado en la causa, por la propia Beller, según dijeron fuentes de la pesquisa.
El consultor fue detenido mientras se disponía a abordar un avión con destino a la Argentina.