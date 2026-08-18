Volver | La Tecla Nacionales 18 de agosto de 2026 ATAQUE DE SICARIOS

Ex asesor de Milei, detenido en Bolivia por atentado contra una mujer

Fernando Cerimedo, fundador de “La Derecha Diario”, fue arrestado como sospechoso de la agresión a balazos sufrida por su expareja. Ella lo acusó de haber filtrado los audios de la ANDIS.

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