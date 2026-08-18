Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de agosto de 2026 MARCHARÁN A PLAZA DE MAYO

A seis meses del cierre, los despedidos de FATE renuevan la protesta

El sindicato convocó a una marcha a Plaza de Mayo para la semana que viene. Hoy hubo un acto frente a la fábrica con dirigentes gremiales y de izquierda. Reclaman la reapertura y dicen que el cierre es un “lockout” empresario.

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