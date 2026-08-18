A seis meses del cierre, los despedidos de FATE renuevan la protesta
El sindicato convocó a una marcha a Plaza de Mayo para la semana que viene. Hoy hubo un acto frente a la fábrica con dirigentes gremiales y de izquierda. Reclaman la reapertura y dicen que el cierre es un “lockout” empresario.
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Hoy se cumplen seis meses exactos del cierre de una fábrica insignia de la industria nacional, ya que el 18 de febrero de este año bajó la persiana la planta de la Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE) en San Fernando, con lo que 920 trabajadores quedaron en la calle.
A medio año del hecho, y con una pelea que se desarrolla tanto en la Justicia como en las calles, dirigentes sindicales participaron de un acto frente a la planta cerrada y convocaron a una marcha a Plaza de Mayo para el miércoles de la semana próxima, con el objetivo de presionar por la reapertura de la planta que fabricaba neumáticos.
Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que viene motorizando la protesta y las diferentes tentativas de salida de la situación, afirman que la fábrica no estaba en crisis, y que lo que hay es un lockout empresario.
“La fábrica no quebró: tiene balances positivos, las máquinas para andar y materia prima”, dijo hoy el titular del SUTNA, Alejandro Crespo. “Si no está andando, es un lockout”.
Del acto de hoy participaron, entre otros dirigentes sindicales y políticos, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar; el de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Hugo Godoy, y los diputados nacionales Nicolás del Caño y Néstor Pitrola, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero respectivamente.
“Llamamos a una movilización a Plaza de Mayo para este 26 de agosto. Vamos a estar en Plaza de Mayo y convocamos a que empujen esta movilización”, dijo Crespo durante el acto realizado frente a la planta. “Lo vamos a hacer bajo la consigna ‘FATE no se cierra, fin del lockout’, y por la tierra, la industria, los órganos de control que tiene que tener este país, la protección de la educación pública, la salud y los jubilados”.
“Todos estamos en juego. Esta fábrica se volvió un símbolo: la tenemos que abrir”, dijo el gremialista.