Desde el massismo avisan: “Lula fue presidente en su tercer intento”
El diputado y exfuncionario Guillermo Michel reivindicó el período de Sergio Massa al frente de Economía durante el gobierno de Alberto y sugirió que la tercera podría ser la vencida en una eventual nueva postulación hacia la presidencia.
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¿Sergio Massa puede llegar a ser presidente de la Nación? El exdiputado y exministro peronista, que ya compitió dos veces por el sillón de Rivadavia, podría tener éxito en el tercer intento, dicen desde el Frente Renovador, partido que fundó el tigrense.
Fue el diputado nacional Guillermo Michel, que se incorporó al gobierno de Alberto Fernández como director de Aduanas cuando Massa llegó al Ministerio de Economía, el que lanzó una comparación que, quizás con dosis similares de análisis y adivinación, alienta la idea de que Massa podría querer presentarse en 2027: el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, sólo logró ganar la elección la tercera vez que se presentó.
Michel estableció el parangón durante una entrevista televisiva en la que, tras aclarar que la decisión será del propio Massa y que él no tiene injerencia en esa posibilidad, recurrió a la comparación con dos líderes latinoamericanos cuya persistencia les permitió llegar a gobernar sus respectivos países.
Llamativamente, el primer ejemplo que dio Michel no fue el de Lula, sino el del peruano Alberto Fujimori, ubicado en un punto bien distinto del espectro ideológico.
“Yo no soy el exégeta de lo que él va a llevar adelante. Es una decisión que le corresponde a él. Sí te digo, por ejemplo, que Fujimori llegó a la presidencia la cuarta vez que lo intentó”, lanzó Michel.
La periodista María Eugenia Duffard le preguntó con expresión entre divertida e incrédula: “¿Estás comparando a Massa con Fujimori?” Michel respondió: “No, estoy comparando la resiliencia y la posibilidad de volver a intentar. Como Lula. Lula fue presidente en la tercera vez”, subrayó.
El símil esgrimido por Michel alude sabiamente a las compulsas ocurridas en otros países y elude hacer referencia al contexto local, en el que Massa, para poder aspirar al sillón de Rivadavia, debería seguramente enfrentar primero a un precandidato (o más) del propio peronismo. Se trata, por supuesto, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hasta hace poco era número puesto para la candidatura de Fuerza Patria, pero que ahora tiene a Massa como posible competidor en primarias.