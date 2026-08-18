Volver | La Tecla Nacionales 18 de agosto de 2026 ATTENTI

Desde el massismo avisan: “Lula fue presidente en su tercer intento”

El diputado y exfuncionario Guillermo Michel reivindicó el período de Sergio Massa al frente de Economía durante el gobierno de Alberto y sugirió que la tercera podría ser la vencida en una eventual nueva postulación hacia la presidencia.

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