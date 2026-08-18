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Kicillof lanzó el Consejo de la Economía del Conocimiento y apuntó a Milei por la “fuga de cerebros”

El Gobernador puso en marcha desde Vicente López el nuevo organismo junto a su titular, Ariel Sujarchuk, y el ministro Augusto Costa. “Están provocando un daño inédito”, aseguró el mandatario provincial.

Kicillof lanzó el Consejo de la Economía del Conocimiento y apuntó a Milei por la “fuga de cerebros”Kicillof lanzó el Consejo de la Economía del Conocimiento y apuntó a Milei por la “fuga de cerebros”Kicillof lanzó el Consejo de la Economía del Conocimiento y apuntó a Milei por la “fuga de cerebros”
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El gobernador Axel Kicillof presentó hoy el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. 

El nuevo organismo, que liderará el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, apunta a consolidar una agenda estratégica de innovación, desarrollo productivo y generación de empleo de calidad en la provincia de Buenos Aires.

Según explicó el mandatario bonaerense, el Consejo funcionará como articulador entre el Estado, el sector privado, las universidades, los trabajadores y el sistema científico-tecnológico. Su objetivo es impulsar políticas vinculadas a la innovación, el desarrollo tecnológico y el empleo calificado.

Desde Vicente López y ante más de 800 representantes del sector de la economía del conocimiento, Kicillof criticó con dureza la gestión del presidente Javier Milei: “En un contexto de grandes transformaciones tecnológicas a nivel global, acá tenemos un Gobierno nacional que desarticula áreas enteras, destruye nuestras capacidades productivas y desfinancia el sistema científico y tecnológico nacional. Nuestro país merece, por sus recursos y su historia, un protagonismo que no va a tener si el Estado se destruye y deserta. Por eso es necesario trabajar junto al sector privado, las universidades y los trabajadores por una economía del conocimiento al servicio del desarrollo de la provincia y de la Argentina”.

Kicillof lanzó el Consejo de la Economía del Conocimiento y apuntó a Milei por la “fuga de cerebros”

El gobernador advirtió que las políticas nacionales provocan una pérdida de capacidades construidas durante años y una “fuga de cerebros” cotidiana. “Están provocando un daño inédito: cortar recursos para la investigación, maltratar a los investigadores y abandonar la ciencia inflige un perjuicio incalculable al futuro del país”, sostuvo.Sujarchuk, por su parte, destacó la amplitud de la convocatoria y subrayó que el Consejo busca reunir en una misma mesa a grandes empresas, pymes, universidades, científicos, municipios y especialistas. “Desde la provincia de Buenos Aires caminamos hacia el futuro con políticas de Estado que desarrollen y potencien el desarrollo”, afirmó el jefe comunal de Escobar.

“La economía del conocimiento es central para el desarrollo de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Con el COPEC generamos un nuevo ámbito para nuclear a los diferentes sectores, escuchar, construir un diagnóstico común y trabajar juntos en propuestas y políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos de la revolución tecnológica que estamos viviendo”, remarcó Costa.

El acto se realizó en el espacio El Cubo, de Vicente López, y contó con la presencia de representantes de cámaras y entidades empresariales, clústers tecnológicos, universidades nacionales y centros de formación públicos y privados, científicos e investigadores, sindicatos y gremios, autoridades provinciales y funcionarios municipales.
El organismo había sido creado en mayo de este año por el propio Kicillof dentro del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y quedó bajo la conducción de Sujarchuk. Su misión es fortalecer a la provincia como polo de innovación y desarrollo tecnológico mediante la articulación entre los distintos actores de la economía del conocimiento.

Entre las principales funciones del Consejo figuran el asesoramiento, la articulación y el fortalecimiento del ecosistema a través de la producción de evidencia, diagnósticos e investigaciones. 

También promoverá políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y a la inclusión laboral de calidad, con foco en industrias vinculadas a la tecnología, la innovación y los servicios basados en el conocimiento.

El organismo elaborará recomendaciones para el crecimiento de empresas, startups y clusters tecnológicos, relevará capacidades locales, impulsará habilidades digitales y favorecerá la generación de empleo calificado. Además, fortalecerá la producción de información mediante un Observatorio Provincial, promoverá exportaciones del sector e impulsará la participación bonaerense en misiones comerciales internacionales.

Kicillof lanzó el Consejo de la Economía del Conocimiento y apuntó a Milei por la “fuga de cerebros”

La estructura del Consejo incluirá representantes de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), cámaras empresariales, asociaciones del sector, polos tecnológicos y otros actores vinculados a la economía del conocimiento. 

El resto de los integrantes será oficializado en los próximos días y todos se desempeñarán con carácter ad honorem. El organismo contará con instancias de trabajo colaborativo y espacios territoriales de vinculación. Asimismo, deberá crear mesas sectoriales especializadas en áreas estratégicas como software, nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial y el sector audiovisual, con el fin de diseñar políticas específicas para cada actividad.
 

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