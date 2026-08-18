Kicillof lanzó el Consejo de la Economía del Conocimiento y apuntó a Milei por la “fuga de cerebros”

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La Tecla
Redacción
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Sujarchuk, por su parte, destacó la amplitud de la convocatoria y subrayó que el Consejo busca reunir en una misma mesa a grandes empresas, pymes, universidades, científicos, municipios y especialistas. “Desde la provincia de Buenos Aires caminamos hacia el futuro con políticas de Estado que desarrollen y potencien el desarrollo”, afirmó el jefe comunal de Escobar.
Presentamos el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento junto a @CostaAugusto9 y @ArielSujarchuk para consolidar una agenda estratégica junto a diversos sectores en materia de innovación, desarrollo productivo y generación de empleo de calidad.— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 18, 2026
En un contexto de… pic.twitter.com/Smzio4qQEF