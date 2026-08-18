Kicillof lanzó el Consejo de la Economía del Conocimiento y apuntó a Milei por la “fuga de cerebros”

PLENARIOS POR TODOS LADOS

Kicillof le mete presión al armado del MDF: hoja de ruta de un mes a toda máquina De aquí a mediados de septiembre el kicillofismo concretará tres plenarios seccionales y el lanzamiento de la rama juvenil. En un mes tendrá lugar el plenario federal. El Gobernador intensifica su armado con competidores internos a la vista.