Giro a favor de “Chiqui” Tapia: La causa por la mansión de Pilar vuelve a Campana
La Cámara Federal de Casación Penal desplazó al fuero Penal Económico porteño y ordenó que el expediente continúe en la Justicia Federal de Campana. La investigación apunta a un presunto esquema de lavado de activos y tiene bajo la lupa una propiedad valuada en 17 millones de dólares.
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La causa que investiga la millonaria casaquinta de Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo un nuevo giro judicial. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el expediente abandone el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires y regrese al ámbito de la Justicia Federal de Campana.
La decisión implica que la investigación volverá a quedar bajo la órbita del juzgado federal a cargo de Adrián González Charvay, que ya había intervenido en el expediente. El tribunal ordenó remitir las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que las envíe nuevamente a Campana “sin dilaciones”, en resguardo de la garantía constitucional del juez natural.
El expediente busca determinar si la propiedad, valuada en unos 17 millones de dólares, fue adquirida mediante un presunto esquema de lavado de dinero y a través de supuestos testaferros relacionados con dirigentes de la AFA. La pesquisa también alcanza a otros bienes de lujo
Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña votaron a favor de que el expediente continúe en el fuero federal criminal y correccional. En cambio, Alejandro Slokar se pronunció por declarar inadmisible el recurso por cuestiones formales, al considerar que la resolución cuestionada no constituía una sentencia definitiva ni podía equipararse a ella. Sin embargo, Slokar coincidió con sus colegas en un punto central: por la naturaleza de los hechos investigados, el presunto lavado de activos debe ser analizado por la Justicia Federal y no por el fuero Penal Económico.
De esta manera, Casación consideró que la investigación encuadra, en principio, en un delito cuya competencia corresponde a la Justicia Federal. También ponderó la ubicación de la propiedad que aparece como eje de la pesquisa y la necesidad de preservar la intervención del juez natural.
El expediente había cambiado de jurisdicción el mes pasado, cuando la Cámara Federal en lo Penal Económico dispuso que González Charvay enviara las actuaciones al Juzgado Penal Económico N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de manera subrogante de Verónica Straccia.
Desde allí, la investigación quedó delegada en la fiscalía de Claudio Navas Rial. Ahora, a partir de la resolución de Casación, deberá emprender el camino inverso y regresar al juzgado federal de Campana.
La discusión sobre la competencia territorial se produjo luego de que Mariano Morán, abogado de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, planteara que el expediente debía volver a Campana debido a que la propiedad que concentra buena parte de la investigación se encuentra en el partido de Pilar.
Durante una audiencia realizada esta semana, la defensa sostuvo ese planteo ante los integrantes de Casación. En la vereda opuesta, el fiscal Mario Villar rechazó el pedido al considerar que la investigación es más amplia y comprende hechos que habrían tenido origen en la Ciudad de Buenos Aires.
En su resolución, de 83 carillas, la Cámara Federal de Casación dejó en claro que el regreso del expediente a Campana no significa comenzar nuevamente la investigación. Los magistrados señalaron que la decisión no implica retrotraer la pesquisa a etapas ya cumplidas, afectar las medidas de prueba que fueron incorporadas ni invalidar aquellas que todavía puedan producirse. Tampoco debería representar, según remarcaron, un obstáculo para la continuidad del proceso.
Así, mientras el expediente vuelve al fuero federal de Campana, la investigación por el presunto lavado de activos continuará abierta y con la lupa puesta sobre la adquisición de la lujosa propiedad de Pilar y el entramado de personas y bienes que aparecen vinculados a la operación.