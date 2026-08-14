Volver | La Tecla Nacionales 14 de agosto de 2026 JUDICIALES

Giro a favor de “Chiqui” Tapia: La causa por la mansión de Pilar vuelve a Campana

La Cámara Federal de Casación Penal desplazó al fuero Penal Económico porteño y ordenó que el expediente continúe en la Justicia Federal de Campana. La investigación apunta a un presunto esquema de lavado de activos y tiene bajo la lupa una propiedad valuada en 17 millones de dólares.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.