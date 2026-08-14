Polémica en Lanús: denuncian pintadas de opositores que se hacen pasar por La Cámpora
El secretario de Seguridad de Lanús recurrió a la Justicia para que se investigue una serie de pintadas con la consigna “Cristina Libre” y la firma de La Cámpora que aparecieron en distintos puntos del distrito.
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Pese a que hubo un encuentro entre Kicillof, Máximo y Massa, la interna del peronismo sigue latente en la provincia de Buenos Aires y en las últimas horas ocurrió un hecho un tanto llamativo en Lanús, con la denuncia penal presentada por un funcionario de Julián Álvarez contra una serie de pintadas que llevan la consigna “Cristina Libre” y la firma de La Cámpora, organización de la que forma parte el intendente.
El secretario de Seguridad, Sebastián Castillo, realizó una presentación ante la UFI N° 5 de Avellaneda-Lanús para que se investigue quiénes realizaron las pintadas que aparecieron en distintos puntos del distrito. Según el planteo, las inscripciones fueron realizadas sobre bienes públicos y privados y podrían configurar el delito de daño.
La denuncia solicita que se identifique a los responsables de las pintadas y que se avance con distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de los lugares donde fueron realizadas. También pide determinar si detrás de los hechos existió algún tipo de organización y quiénes pudieron haber participado de ella.
A través de su cuenta de X, el jefe comunal de La Cámpora se refirió a lo sucedido y volvió a pedir por la libertad de Cristina Kirchner: “En las últimas semanas en nombre de “La Cámpora” se han realizado actos de vandalismo para perjudicar la imagen de nuestra gestión y de la organización a la que pertenezco. La denuncia realizada da cuenta de pintadas con aerosol en frentes de viviendas, escuelas e incluso obras realizadas por el propio municipio. Ya tenemos identificados a los autores y las pruebas han sido remitidas a la justicia”.
Allí volvió a cargar contra la oposición en Lanús: “Quienes han gobernado nuestra Ciudad y nada hicieron, ahora quieren volver engañando a los vecinos con este tipo de campaña sucia, pero eso se terminó. No vale todo. No voy a permitir que se dañe el patrimonio de vecinos y vecinas ni de nuestra ciudad”.
“Vamos a seguir exigiendo por la Libertad de Cristina porque es inocente y porque la queremos como Presidenta, porque fue con ella en la Casa Rosada que nuestros vecinos y vecinas vivieron sus años más felices”, cerró el jefe comunal que pertenece a La Cámpora.
En las últimas semanas en nombre de “La Cámpora” se han realizado actos de vandalismo para perjudicar la imagen de nuestra gestión y de la organización a la que pertenezco.
“Cristina Libre” se transformó en una de las principales consignas de la militancia kirchnerista desde que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó detenida. En distintos puntos del país, sectores vinculados a La Cámpora impulsaron movilizaciones, actos y campañas callejeras bajo ese lema.
Lanús no fue la excepción. Incluso desde las redes sociales de la organización local se difundieron imágenes de militantes realizando pintadas en distintos sectores del distrito.
La particularidad del caso es que ahora esas mismas pintadas quedaron bajo la lupa judicial a partir de una denuncia impulsada desde el propio municipio gobernado por La Cámpora. De acuerdo con la presentación de Castillo, los episodios se produjeron en diferentes fechas y lugares. El funcionario incorporó un relevamiento de las inscripciones y de los inmuebles afectados para que la fiscalía pueda avanzar con la investigación. El secretario de Seguridad sostiene que, en principio, los hechos podrían ser encuadrados en el delito de daño previsto por el Código Penal. Sin embargo, la presentación apunta además a que se determine si hubo una acción coordinada detrás de las pintadas.