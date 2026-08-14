Todos ponen: vecinos y municipio se asocian para realizar obras
El Concejo Deliberante de Lincoln, distrito gobernado por el radical Salvador Serenal, aprobó una iniciativa que establece un reparto de aportes para iniciativas de infraestructura y servicios. Qué pone cada uno.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El Concejo Deliberante de Lincoln sancionó una ordenanza impulsada por el Ejecutivo municipal, conducido por el intendente radical Salvador Serenal, que crea el Programa Municipal de Esfuerzo Compartido.
El mecanismo busca dar respuesta a la demanda de obras públicas en un contexto de recursos presupuestarios limitados, mediante aportes conjuntos entre el municipio y los vecinos beneficiarios.
Según el esquema aprobado, los frentistas aportarán los materiales necesarios, mientras que el distrito se hará cargo de la dirección técnica, la maquinaria, el equipamiento y la totalidad o parte de la mano de obra.
El programa podrá aplicarse a trabajos de cordón cuneta, pavimentación y repavimentación, redes de agua, cloacas y gas, instalación de luminarias LED, construcción de veredas y accesos peatonales, así como a la reparación y consolidación de caminos rurales.
Para canalizar los aportes, los vecinos deberán conformar un consorcio, mientras que la comuna podrá realizar compras unificadas de materiales y ofrecer planes de pago de hasta 12 cuotas.
La ordenanza contempla, además, una alternativa para quienes no puedan afrontar el costo: a través de un informe socioeconómico, el área de Acción Social podrá subsidiar de manera parcial o total el aporte de los vecinos que acrediten una situación de vulnerabilidad.
Desde la administración del intendente Serenal destacaron que el modelo toma como referencia experiencias implementadas en otros municipios, con el objetivo de optimizar los recursos públicos, acelerar los tiempos de ejecución de las obras y fortalecer la participación vecinal.