Volver | La Tecla Municipios 14 de agosto de 2026 ESFUERZO COMPARTIDO

Todos ponen: vecinos y municipio se asocian para realizar obras

El Concejo Deliberante de Lincoln, distrito gobernado por el radical Salvador Serenal, aprobó una iniciativa que establece un reparto de aportes para iniciativas de infraestructura y servicios. Qué pone cada uno.

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