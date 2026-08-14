Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2026 DESCONFIADOS

La Plata: sin aumentos para los municipales, orden de las protestas, Mercado Libre y ola polar

Otra semana en capital provincial donde sobra plata para secretarías, faltan aumentos, las luminarias públicas aparecen en gomerías y el frío sigue siendo el único que no pide permiso para entrar. Resumen corto y sin anestesia del Radar Desconfiado

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