La Plata: sin aumentos para los municipales, orden de las protestas, Mercado Libre y ola polar
Otra semana en capital provincial donde sobra plata para secretarías, faltan aumentos, las luminarias públicas aparecen en gomerías y el frío sigue siendo el único que no pide permiso para entrar. Resumen corto y sin anestesia del Radar Desconfiado
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1- Para ampliar las secretarías hay plata, para los empleados municipales no
El municipio de La Plata suma una nueva secretaría y ya son 25 en total; de momento, son 4 más que la gestión anterior de Julio Garro.
Lo paradójico es que, mientras El Turco Alak habilita la caja del municipio para sumar una nueva secretaría, los empleados municipales no ven un aumento de sueldo ni por casualidad.
Aunque no lo creas, en febrero de 2026 fue la última vez que los empleados del municipio platense percibieron un incremento salarial. Tranca, que esto no termina acá: el mes pasado, a principios de julio, el intendente dijo que actualizarán los sueldos cuando haya más certeza sobre el impacto de la caída de los ingresos por coparticipación, adjudicándole la culpa al gobierno nacional. Así no, turco.
2- La Plata y sus misterios luminosos
Esta semana sí que dejó un hecho insólito: el lunes por la noche, dos gomerías de La Plata fueron allanadas en el marco de una investigación por la presunta utilización de luminarias pertenecientes al alumbrado público en dos locales ubicados sobre avenida 520, entre 16 y 17. Se trata de las gomerías “El Pampita” y “El Triunfo”. El resultado: encontraron catorce luces del alumbrado público.
La Guardia Urbana las detectó sobre la 520, la Bonaerense allanó y secuestró los equipos. Dos demorados que ya están libres y una causa que recién arranca: la UFI N° 3 tiene que explicar de dónde salieron. Y no es un dato menor que haya pasado en una de las avenidas donde el Municipio viene reponiendo luminarias vandalizadas.
3- Que la protesta de unos pocos no pisotee los derechos de los demás
Esta es la original propuesta de un concejal libertario: a lo Pato Bullrich, ahora aparece el gran invento del “Protocolo de Actuación Municipal ante Cortes de Calle”.
Ojo, lo que busca el proyecto es ordenar la protesta sin limitar un derecho, sino garantizarlo, con prevención y protección tanto de los que reclaman como de los que sufren los cortes. Y de yapa, se creará un “Registro Público de Cortes de Calle” para que quede asentado, fecha por fecha, cuánto nos costó a todos el show.
En resumen: quieren orden y responsabilidad. Veremos si el protocolo sirve para algo más que para subirlo a las redes y decir “nosotros propusimos”.
4- Bombazo… el gigante del comercio electrónico podría instalarse en la ciudad
El dato surge de la sesión n° 10 del Concejo Deliberante platense. El ex Secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Sergio Ressa, lo confirmó.
En un tramo de su alocución dijo que el CEO de Mercado Libre tiene la intención de instalarse en La Plata, en el área del aeropuerto, y que desde ahí funcione un hub logístico, que en teoría va a traer consigo más de 2500 puestos de trabajo con el 100 % de la inversión privada.
Veremos cómo sigue esta novela y si se concretará el acuerdo entre Mercado Libre y el municipio.
5- La pelea es contra el frío, la solidaridad es prioridad
Con la llegada del frío a La Plata, la Municipalidad reforzó los operativos de asistencia para personas en situación de calle. Desde el municipio piden a la comunidad que, si ve a alguien en una situación de vulnerabilidad extrema, se comunique de forma gratuita al 147 o por WhatsApp al 221 672-3338, líneas disponibles las 24 horas.
Ante cada alerta, equipos especializados se acercan de inmediato para entregar un kit de abrigo e higiene, un plato de comida caliente, atención sanitaria básica y facilitar el acceso a los Centros de Integración Social, donde pueden pasar la noche bajo techo. Los paradores existentes se encuentran en avenida 7 entre 36 y 37, y otro en el predio municipal de avenida 122 y calle 54.