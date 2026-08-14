A paso firme: Castelli declaró la necesidad de sancionar su Carta Orgánica Municipal
El Concejo Deliberante castellense aprobó la iniciativa por unanimidad. Es el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en dar este paso, aunque aclaran que la autonomía plena es un proceso que demandará varios años desde su sanción.
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En el camino por dotar a las comunas de mayores márgenes de actuación política, económica e institucional, el Concejo Deliberante de Castelli aprobó por unanimidad la necesidad de dotar a este distrito de la Quinta Sección de su propia Carta Orgánica Municipal.
Tras este paso importante hacia la autonomía municipal, el intendente de esa comuna, el peronista Francisco Echarren, aseguró en sus redes sociales que “la autonomía es tener más y mejores herramientas, más cerca de la gente, para mejorar la ciudad y que nuestros vecinos vivan mejor. Castelli vuelve a hacer historia”.
Así, Castelli se convierte en el primer municipio en avanzar con estas reformas, amparado en la Constitución Nacional, que consagra la autonomía de los distritos, a sabiendas de que podrían lloverle los recursos legales.
El Concejo avanza con la Autonomía Municipal.
Por UNANIMIDAD, se aprobó la necesidad de sancionar una Carta Orgánica Municipal, que será la primera de la Provincia de Buenos Aires.
La decisión unánime del Concejo castellense es la punta de lanza de un movimiento que podría expandirse como mancha de aceite hacia los 135 distritos, de distinto color político, aunque el alcalde de Fuerza Patria matizó que no será un proceso brusco, de un día para otro.
Desde ese territorio aseguran que demandará ocho años, al menos, gozar de una autonomía plena, luego de atravesar cuatro etapas de dos años cada una en las que se irán dando pequeños avances.