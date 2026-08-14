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Viernes, 14 agosto 2026
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RECLAMO

Productores de General Guido fueron a la Justicia por el estado de los caminos rurales

Aseguran que el mal estado de las vías interiores afecta escuelas, salud y producción. Piden informes sobre el destino de la Tasa Vial y el reintegro de lo abonado por ese tributo.

Productores de General Guido fueron a la Justicia por el estado de los caminos rurales
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Un grupo de productores agropecuarios de General Guido presentó una demanda contra la municipalidad, a cargo del intendente peronista Carlos Rocha, ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores. 

El reclamo judicial apunta al deterioro de la red vial rural y al uso de los fondos recaudados a través de la Tasa de Red Via, luego de reiterados planteos por la falta de mantenimiento de los caminos y los sucesivos aumentos de las tasas municipales. 

En el escrito, los productores solicitaron que el municipio detalle los fondos recibidos y aplicados a la red vial, informe los trabajos realizados en los últimos tres años con la cantidad de kilómetros intervenidos, y precise el destino de recursos provenientes de otras fuentes destinadas al mantenimiento de los caminos. Además, cuestionaron las ordenanzas tarifarias y el criterio de cobro basado en la cantidad de hectáreas. 

Los demandantes sostienen que debe existir “una relación efectiva y proporcional entre el monto que pagó cada contribuyente y el servicio que recibió”, y, como medida subsidiaria, pidieron el reintegro de los importes abonados en exceso o, en su defecto, que los valores se retrotraigan a la Ordenanza Fiscal 2023, con ajustes “razonables y no confiscatorios”.

Los productores advirtieron que el mal estado de los caminos no solo impacta en la producción agropecuaria, sino también en la vida cotidiana de las zonas rurales. Señalaron dificultades para el acceso de alumnos a las escuelas, la atención de emergencias de salud y la circulación de quienes viven y trabajan en el campo.
 

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