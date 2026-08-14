Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2026 RECLAMO

Productores de General Guido fueron a la Justicia por el estado de los caminos rurales

Aseguran que el mal estado de las vías interiores afecta escuelas, salud y producción. Piden informes sobre el destino de la Tasa Vial y el reintegro de lo abonado por ese tributo.

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