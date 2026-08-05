Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2026 INFRACCIONES

Aumentan las multas de tránsito en la Provincia: manejar alcoholizado costará hasta $2,27 millones

Desde el 1° de agosto rige un nuevo valor de la Unidad Fija en la provincia de Buenos Aires. Las sanciones por infracciones viales aumentaron un 2,5% y algunas multas ya superan los $2,2 millones.

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