Aumentan las multas de tránsito en la Provincia: manejar alcoholizado costará hasta $2,27 millones

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Los conductores de la provincia de Buenos Aires deberán afrontar multas más elevadas durante agosto. Desde el 1° y hasta el 31 de este mes comenzó a regir una nueva actualización del valor de la Unidad Fija (UF), el índice que se utiliza para calcular las sanciones por infracciones de tránsito y que está atado al precio de la nafta premium.
La Unidad Fija fue establecida en $2.271, lo que representa un incremento del 2,5% respecto del valor anterior. El monto surge del precio de un litro de nafta premium comercializado en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA), referencia que utiliza la Provincia para actualizar bimestralmente las multas.
Con esta modificación, las infracciones más graves alcanzan cifras millonarias. Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, exceder ampliamente los límites de velocidad, circular en contramano o hacerlo sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente pueden derivar en sanciones de hasta $2.271.000.
Entre los nuevos valores se destacan las multas de entre $113.550 y $227.100 por conducir sin seguro, circular sin patente o estacionar en lugares prohibidos. El uso del teléfono celular mientras se maneja se sanciona con montos de entre $227.100 y $454.200, mientras que cruzar un semáforo en rojo, no presentar la documentación obligatoria o no utilizar cinturón de seguridad o casco puede costar hasta $1.135.500.
El exceso de velocidad tendrá multas que van desde $340.650 hasta $2.271.000, el mismo tope previsto para quienes conduzcan con alcohol o drogas en sangre, circulen en contramano o lo hagan sin la VTV.
Además del impacto económico, muchas infracciones también afectan el Sistema de Scoring, mediante el cual cada conductor cuenta con un crédito inicial de 20 puntos en su licencia. Dependiendo de la falta cometida, se descuentan entre 4 y 20 puntos. Si el conductor pierde la totalidad del puntaje, la licencia queda inhabilitada por 60 días, plazo que aumenta en caso de reincidencia.
La Provincia actualiza el valor de la Unidad Fija cada dos meses, por lo que el costo de las multas acompaña la evolución del precio de los combustibles y se ajusta periódicamente. De esta manera, las autoridades buscan que las sanciones mantengan su efecto disuasorio y contribuyan a reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y la seguridad vial.