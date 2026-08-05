Mauro Icardi explotó contra el embargo de su casa de Nordelta

El conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. sucede que La empresaria, a través de su abogada Ana Rosenfeld, habría obtenido un embargo preventivo por 2.745.000 dólares sobre “la casa de los sueños”, la lujosa propiedad de Nordelta, con el objetivo de asegurar el pago de la cuota alimentaria de las hijas en común.La reacción del delantero no se hizo esperar. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, Icardi apuntó directamente contra el juez Adrián Hagopian, a cargo de la causa.“Por acá leyendo de embargos me pregunto: ¿se lleva porcentaje el señor Juez Hagopian por la HERENCIA EN VIDA de 3 millones de dólares que pretende para acontentar a sus ‘amigas’?”, escribió.Luego lo calificó de “incompetente” y “mamarracho”, y anticipó que apelará la medida: “Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación”.También ironizó sobre los montos reclamados: “Se quedaron con ganas de los 250.000 euros por mes para la señora, los 130.000 para las nenas y los 100.000 mensuales por el divorcio. Necesitan rascar de algún lado”.Sobre el impacto del embargo, minimizó: “¿Tanto quilombo para embargar una suma que no llega ni al 20% del valor de mi casa?”. Y agregó: “Siempre escuché la frase ‘los niños no comen ladrillos’, y con el supuesto embargo no arrancan ni con el portón”.Para cerrar, compartió una foto del interior de su casa junto a un cuadro con la China Suárez y lanzó: “¿El cuadro lo puedo colgar o me lo quiere embargar?”.Además, criticó a los periodistas: “Como les gusta vender pescado podrido a los cuatro gatos locos que repiten estupideces con un micrófono en la mano todos los días. No se coman el verso”.