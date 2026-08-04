Volver | La Tecla Nacionales 4 de agosto de 2026 CONGRESO

Ley de Tierras: el oficialismo busca destrabar la ley y acordó un tope del 25%

La jefa del oficialismo en el Senado aseguró que alcanzó un entendimiento con sectores aliados para modificar uno de los puntos más resistidos del proyecto. Sin embargo, evitó precisar cuántos votos tiene garantizados para la sesión del jueves.

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