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Martes, 4 agosto 2026
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Platense buscaría a Mauro Icardi para la Copa Libertadores

El club de Vicente López, clasificado a los octavos de final del certamen continental, se interesó por el delantero argentino que se encuentra libre tras su salida de Galatasaray

Platense buscaría a Mauro Icardi para la Copa Libertadores
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Platense se sumó al mercado de pases con un interés inesperado por Mauro Icardi. El club de Vicente López inició contactos para incorporar al delantero de cara a la fase eliminatoria de la Copa Libertadores.

El nombre del atacante ya había sido presentado a Boca Juniors y River Plate a través de un intermediario, pero ninguna de las dos instituciones avanzó en la negociación.

Ante esa situación, Platense decidió gestionar por su cuenta la posibilidad de sumarlo. El Calamar se encuentra clasificado a los octavos de final del torneo continental y busca un refuerzo de jerarquía para afrontar esa instancia.

Icardi, de 33 años, quedó libre tras su paso por el Galatasaray de Turquía, donde había consolidado un destacado rendimiento goleador. Previamente desarrolló gran parte de su carrera en Europa, con etapas en el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain.

La eventual incorporación al fútbol argentino también genera especulaciones por la cercanía geográfica entre el estadio de Platense y el barrio de Núñez, donde reside Wanda Nara junto a sus hijas.

No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas y la posibilidad permanece en el terreno de las versiones periodísticas.

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