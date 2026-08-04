Luisana Lopilato se transforma en “Pepita, la Pistolera”

Luisana Lopilato afronta uno de los desafíos actorales más ambiciosos de su carrera al ponerse en la piel de Margarita Di Tullio, conocida como “Pepita, la Pistolera”. Ya se dieron a conocer las primeras imágenes del trailer de la película, en las que la actriz aparece completamente caracterizada como el personaje.El film, dirigido por Lucía Puenzo y basado en hechos reales, se ambienta en la Mar del Plata de los años ochenta. Relata la historia de una mujer que se enfrentó a un sistema marcado por la violencia, la explotación y la corrupción, y que se convirtió en una leyenda popular de la noche marplatense.La trama gira en torno a Margarita Di Tullio, quien en 1985 fue juzgada por matar a tres hombres que entraron a robar a su casa. Aunque fue absuelta, su vida quedó marcada por otros episodios que consolidaron su figura entre la heroína, la criminal y la leyenda.Lopilato se preparó durante meses para interpretar el rol, un proyecto en el que venía trabajando desde hace varios años.El elenco lo completan Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y Camila Peralta.La película se estrenará en los cines el 3 de septiembre.