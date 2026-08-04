Sabrina Cortez se pondrá en la piel de Silvina Luna

Sabrina Cortez, ex participante de Gran Hermano 2023, será la encargada de interpretar a Silvina Luna en las recreaciones dramatizadas de un documental sobre la vida de la modelo.



La producción la seleccionó por su similitud física, especialmente por la mirada. No se busca una imitación total, sino recrear instancias puntuales de la trayectoria de Luna.



El formato combinará testimonios de personas que la conocieron con dramatizaciones filmadas que ilustrarán esos relatos.El proyecto estaba previsto para estrenarse este año, aunque la fecha se habría postergado.



Vale mencionar que la elección priorizó la mirada y el gesto más que una réplica exacta, con el fin de respetar la intimidad y el recuerdo de la actriz.



La docuserie recorrerá desde los inicios mediáticos de Silvina Luna hasta la etapa final marcada por las complicaciones de salud tras intervenciones estéticas atribuidas al médico Aníbal Lotocki.



El objetivo es trazar un relato documental que aporte contexto sobre la búsqueda de justicia y las consecuencias sanitarias que sufrió.



En paralelo, avanza la investigación judicial: la junta médica del Cuerpo Médico Forense fue reprogramada para el martes 1 de septiembre a las 10 y reunirá peritos oficiales y expertos designados por las partes. De esta manera, analizarán un cuestionario de 11 puntos sobre tratamientos, seguimiento clínico y la posible relación entre el PMMA y la hipercalcemia. El dictamen será central para determinar eventuales responsabilidades.