Alarma por un brote de triquinosis: qué dicen desde el Ministerio de Salud provincial
La directora de Vigilancia Epidemiológica, Teresa Varela, confirmó a Desconfiados que el número de contagios es muy superior al habitual y pidió evitar productos caseros o sin identificación sanitaria.
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La provincia de Buenos Aires registra un fuerte incremento de casos de triquinosis y las autoridades sanitarias mantienen activa la vigilancia epidemiológica ante nuevos brotes. En diálogo con Desconfiados, la directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes del Ministerio de Salud bonaerense, Teresa Varela, confirmó que este año ya se contabilizan alrededor de 300 casos, una cifra muy superior a la habitual para esta época.
"La provincia de Buenos Aires es endémica de triquinosis, es decir que tenemos esta situación todos los años y es más frecuente en la época de temperaturas frías, en otoño e invierno, porque coincide con el período de faena de los animales", explicó la funcionaria. Sin embargo, aclaró que en 2026 la situación se agravó: "Este año tenemos alrededor de 300 casos. Esto supera enormemente las cifras que teníamos en otros años, por eso hablamos de un brote por esta enfermedad".
Varela sostuvo que el origen de los contagios continúa siendo el mismo que en temporadas anteriores. "El origen de los brotes es el habitual: el consumo de alimentos de producción casera o de productos adquiridos en la red comercial que por ahí no estaban adecuadamente verificados", indicó. Por ese motivo, insistió en extremar los cuidados al momento de comprar embutidos y chacinados. "Los alimentos que tienen más riesgo de transmisión son todos aquellos que no sufren cocción. Cuando los adquieran, verifiquen que sean productos adecuadamente clasificados, que tengan sus respectivas etiquetas con los códigos de inscripción. Si no lo tienen, no los adquieran, porque es un riesgo en este momento", remarcó.
La directora explicó además cómo se distribuyen las responsabilidades entre los organismos provinciales. Según precisó, el Ministerio de Desarrollo Agrario controla la producción de alimentos mediante una red de laboratorios municipales donde los productores deben analizar sus elaboraciones. "A veces, a partir de esa vigilancia alimentaria, se identifican alimentos que tienen las larvas de la triquinosis. Entonces nos avisan a nosotros, desde Salud, para que demos el alerta y busquemos si hay personas que hayan consumido ese alimento", detalló.
En cuanto al rol del sistema sanitario, señaló que la intervención comienza una vez detectados los casos sospechosos. "Antes de que tengan síntomas se les da una quimioprofilaxis con un antiparasitario y, si tienen síntomas, también se asegura el tratamiento", explicó. Además, destacó que tanto los medicamentos para el tratamiento como para la profilaxis "se producen desde la provincia en el laboratorio de producción pública de medicamentos".
Sobre la situación en La Plata, Varela confirmó que se investiga un posible brote vinculado a Arturo Seguí. "Tenemos una sospecha de brote en donde necesitamos la verificación del laboratorio para identificar el parásito en las personas y así confirmar ese brote", señaló. Mientras se esperan esos resultados, aclaró que ya se activó el protocolo sanitario: "Ante la sospecha, porque estamos en época y porque tenemos brote, ya se toman las medidas de cuidado y se indican los antiparasitarios".
Finalmente, la funcionaria explicó que el objetivo de la investigación epidemiológica es determinar el alimento que originó los contagios y reconstruir su distribución. "Debemos identificar la fuente que originó los primeros casos para ver cuántas personas consumieron ese alimento, qué distribución tuvo y alertar a todas las áreas donde estuvo esa distribución para buscar nuevos casos o personas que todavía no tienen síntomas", concluyó.