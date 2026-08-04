Pases por las nubes y denuncias por doquier: el Cerro Catedral y otro dolor de cabeza

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En plena temporada invernal, la concesionaria que administra el cerro Catedral, nave insignia del turismo en Bariloche, quedó nuevamente en la mira. El plantel de trabajadores que garantiza la seguridad en el cerro se redujo un 20% por despidos y renuncias, a causa de los bajos salarios. En paralelo, se multiplicaron las críticas porque Catedral Alta Patagonia S.A. restringe el ingreso al cerro a los barilochenses, mientras cobra uno de los pases más caros del mundo.
El intendente Walter Cortés (PUL), que en otras época la defendió a capa y espada, ahora amenazó con revisar el contrato de concesión con CAPSA después que se conociera que la empresa del Grupo Trappa reserva los mejores días y horarios de nieve para el turismo. El jefe comunal adelantó que avanza con un proyecto de ordenanza para ampliar el acceso a los medios de elevación a la población local. Para solicitar detalles del proyecto, La Tecla Patagonia se contactó con Cortés, quien derivó la consulta al presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río, pero no respondió los mensajes. Según trascendió, apuntaría a que esquiadores federados, personas con discapacidad, organizaciones civiles y trabajadores del sector puedan acceder al cerro sin restricciones. Días atrás, la reconocida esquiadora olímpica de Bariloche, Francesca Baruzzi denunció que “ningún atleta de Selecciones Nacionales de la Federación Argentina de Ski y Andinismo tiene acceso a un pase destinado a entrenar”.
En la página oficial de CAPSA, promocionan el centro de esquí como el más importante del hemisferio sur, con 1.200 hectáreas esquiables, 67 pistas “y una operación pensada para ofrecer más comodidad, agilidad y servicios en cada etapa de la experiencia”. Así buscan justificar el elevado costo de los pases: 160 mil pesos por día por persona para esquiar y 90 mil pesos solo para ingresar al cerro. Esquiar en los alpes franceses, donde el pase básico va de los 47 a los 59,20 euros, es mucho más barato (a un cambio de un peso = 1.700 euros, el pase más caro costaría alrededor de 100 mil pesos).
Además, los barilochenses no pudieron usar su pase entre el 19 de julio y el 3 de agosto (los días de mejor nieve) y, el resto de los días, no pueden ingresar antes de las 11 (la hora que prefieren los esquiadores) para priorizar a los turistas.
Pese a cobrar una de las tarifas más caras del mundo, los trabajadores del centro de esquí son los peores remunerados. Pisteros socorristas han denunciado numerosas irregularidades que van desde bajos sueldos, hasta despidos.
En una nota de mediados de julio, a la que accedió La Tecla Patagonia, denunciaban que mientras los trabajadores del Cerro Castor (Ushuaia) cobraban alrededor de $2.100.000 en mano, y cerca de $1.700.000 los del Cerro Bayo (Villa La Angostura), un sueldo en el Catedral arañaba el millón y medio de pesos. Este año, en Catedral ofrecen $1,6 millones mientras que en otros centros del país la cifra llega a los $3 millones.
Este año, presentaron reclamos ante la gerencia de la empresa, a cargo de Hugo Tossio, con el fin de tener una mejora salarial. No sólo no tuvieron una respuesta favorable sino que cuatro personas (tres pisteros socorristas y un auxiliar) que encabezaron las reuniones fueron despedidas. Concretamente, dieron de baja sus contratos eventuales invocando la falta de nieve en el comienzo de la temporada. Los despidos se sumaron a otras seis bajas producto de la renuncia de trabajadores que en junio corroboraron que los montos de sus honorarios eran los mismos que los de la temporada 2025. Es decir, hoy hay 10 personas menos de un total aproximado de 50 trabajadores. Además, cuestionan estar enrolados en el rubro de comercio, siendo que la actividad tiene características específicas. “Nuestra formación nos permite realizar rescates técnicos y brindar primeros auxilios avanzados en diversas situaciones, donde cada minuto es vital para la integridad de cada persona”, se lee en una nota que enviaron a la dirección de CAPSA el 16 de julio pasado.
Ante esta situación, el concejal de la oposición Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), presentó en el Concejo Deliberante un proyecto que propone declarar la Emergencia Laboral en el ámbito del Centro de Deportes Invernales “Dr. Alberto Lynch” del Cerro Catedral. La iniciativa exige la recomposición salarial urgente, la reincorporación de trabajadores despedidos y un mayor control sobre la concesión del centro de esquí.
La semana pasada, la rotura de una de las telesillas dejó en evidencia la vulnerabilidad a la que se exponen los esquiadores en Bariloche. Varias personas quedaron colgadas en el aire durante horas, a la espera de ser rescatadas por el personal que viene denunciando la precarización y los despidos. El episodio dejó en evidencia que los reclamos no son infundados y que la consigna que instalaron los trabajadores, “Sin patrulla no hay montaña segura”, tiene asidero.
Concejo Deliberante Buscan declarar la emergencia laboral en el Centro de Deporte
Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), presentó un proyecto que propone declarar la Emergencia Laboral en el ámbito del Centro de Deportes Invernales “Dr. Alberto Lynch” del Cerro Catedral. La iniciativa exige la recomposición salarial urgente, la reincorporación de trabajadores despedidos y un mayor control sobre la concesión del principal centro de esquí de la región.
Específicamente, menciona a los instructores de esquí y snowboard y a los pisteros socorristas, que se han visto afectados por los incumplimientos de la empresa. Remarca que la situación se agravó recientemente con la desvinculación de varios integrantes de la patrulla de pisteros socorristas, que reclamaban mejoras salariales. Agrega que estos trabajadores perciben haberes que no se condicen con la responsabilidad y peligrosidad de su tarea, que incluye el rescate y la atención de emergencias en la montaña, garantizando la seguridad de miles de esquiadores.
En los fundamentos, cuestiona que la empresa viene negándose de manera persistente a recomponer los salarios, que se encuentran “muy por debajo de los estándares de la industria”.
También denuncia la existencia de trabajo informal y la contratación de instructores foráneos sin la debida radicación, en detrimento de la mano de obra local calificada. Esta combinación de bajos salarios, precarización y preferencia por personal no radicado, sostiene, configura un escenario de emergencia que exige una intervención urgente del Estado municipal en su rol de poder concedente.
El drama de los trabajadores Sueldos congelados, renuncias, despidos y listas negras
Federico Pérez trabajó como pistero en el cerro Catedral en la temporada 2025 y este año, al comprobar que el sueldo sería el mismo que el del año pasado, fue el primero en presentar la renuncia. A él lo siguieron otras cinco personas con amplia experiencia en la montaña. “Cuando firmamos el contrato, a principios de junio, nos dieron un contrato que no tenía fecha de finalización –porque son eventuales y están sujetos a las condiciones de nieve- y no tenían el salario. Cuando nos acercamos a preguntar, nos dijeron que era porque estaban negociando con el sindicato”. Luego, confirmaron que el salario sería de 1,6 millones de pesos, “el mismo sueldo que el año pasado”, detalló. “Ahí dije por esta plata no voy a trabajar y renuncié”.
Contó que “en el medio de esa situación, un grupo de compañeros se acercó a hablar con el gerente, Hugo Tossio, para comentarle que es el centro de esquí más grande de latinoamérica y es el peor salario que cobran los pisteros. Dijo que iba a elevar la propuesta a la gerencia en Buenos Aires y, a los 15 días, dio la respuesta literal ‘no hay plata’”.
Pérez contó que los 4 directivos fueron llamando “uno por uno” a los trabajadores que firmaron la carta pidiendo aumento de sueldo, en una clara actitud intimidatoria”. Agregó que “a las personas que se reunieron con la gerencia, les rescindieron el contrato. Se trata de 4 trabajadores, uno de ellos un paramédico referente en la zona. “Es evidente la represalia por parte de la empresa”, remarcó. Además, contó que compañeros que trabajan en el cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, que está administrado por la misma empresa concesionaria “nos contaron que a los que renunciamos y a los que despidieron estamos en una lista para no ser contratados de vuelta”.
En medio del conflicto Se rompió una telesilla y la falta de personal quedó en evidencia
En medio del conflicto con los trabajadores que patrullan el cerro, la semana pasada ocurrió un episodio que volvió a poner en relieve la importancia de contar con equipos capacitados, para garantizar la seguridad de los esquiadores. Se trata del desperfecto mecánico en un motor del telesilla Nubes, una de las que funcionan el en centro deportivo. La rotura del motor dejó a decenas de esquiadores varados en el aire durante las largas horas que duró el rescate.
Si bien este tipo de eventos ocurre con frecuencia en los centros de esquí, los equipos cuentan con un motor secundario que funciona a gasoil, que permite, a una velocidad más lenta, evacuar a las personas. Pero, en este caso, ese motor tampoco funcionaba. Por eso, los pisteros tuvieron que hacer un rescate vertical, que consiste en bajar a los esquiadores, uno por uno, con unas cuerdas y un sistema de roldanas.
El referente en evacuación vertical que había en Catedral, es una de las personas que renunció en junio pasado por las malas condiciones laborales. Es, además, quien había dado la capacitación sobre ese tema a los demás trabajadores. Un dato insoslayable: debido a la ausencia de personal suficiente para llevar adelante la tarea de evacuación, la empresa tuvo que salir a pedir auxilio a otras instituciones, como la Comisión de Auxilio del Club Andino, dejando en evidencia la vulnerabilidad del sistema.