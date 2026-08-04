Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Laura D´Amico

Pases por las nubes y denuncias por doquier: el Cerro Catedral y otro dolor de cabeza

Denuncian que Catedral Alta Patagonia S.A (CAPSA) restringe el acceso al cerro, cobra pases caros y precariza a sus trabajadores. Cortés amenazó con revocarle el contrato

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