La familia de Mailén Antonich sospecha de un tercer implicado

La familia de Mailén Antonich, la joven de 24 años cuyo cuerpo fue hallado el domingo en el Balneario Cero de Mar del Plata, sostiene que existió un plan deliberado para asesinarla y cree que habría un tercer involucrado en el hecho.



Según relató su madre, María de los Ángeles Mariscal, Mailén salió el viernes de su casa en el barrio Las Heras para asistir a una entrevista de trabajo en el predio, tras recibir una propuesta por Facebook.



“Ella fue ahí engañada”, afirmó la mujer, quien indicó que su hija buscaba empleo para sostener a sus dos hijas, de 6 años y 1 año.



El cuerpo de la víctima fue encontrado envuelto en una frazada detrás de la casilla de los serenos del balneario. Estaba atado de pies y manos y presentaba graves lesiones en el rostro.



Mariscal planteó la hipótesis de que alguien la atacó por detrás mientras ella se defendía de otra persona de frente. Los dos detenidos, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), serenos del lugar, se negaron a declarar.



El fiscal a cargo decretó el secreto de sumario. La familia convocó a una marcha para este miércoles en reclamo de justicia por el femicidio.