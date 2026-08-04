Cómo complica el paro a las exportaciones bonaerenses y también a Vaca Muerta
La medida de fuerza de los prácticos mantiene frenada la actividad en las principales terminales del país, incluyendo a terminales bonaerenses con más de 140 buques afectados, desvíos de cargas al exterior y demoras en obras estratégicas como Vaca Muerta Oil Sur.
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Los principales puertos exportadores del país permanecen paralizados por un paro por tiempo indeterminado de los prácticos, los profesionales que asisten a los capitanes durante la navegación y las maniobras de ingreso y salida de los buques. La medida ya afecta a más de 140 embarcaciones y golpea de lleno al comercio exterior argentino. En consecuencia, Prefectura Naval intimó a más de 500 trabajadores a levantar el paro.
El conflicto comenzó este lunes como respuesta al Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Transformación y Desregulación. La norma desregula el servicio de practicaje y pilotaje, elimina requisitos considerados obsoletos, habilita una mayor competencia entre prestadores y flexibiliza la contratación de estos servicios.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma actualiza el sistema, facilita el ingreso de nuevos operadores y reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de la zona, en línea con estándares internacionales. Los prácticos, en cambio, rechazan la medida por considerar que afecta la seguridad de la navegación y las condiciones de la actividad.
El impacto del paro ya se refleja en los principales puertos del país, entre ellos los del Gran Rosario, La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca. Además de las demoras, varias operaciones fueron canceladas o desviadas hacia los puertos de Montevideo y del sur de Brasil.
El Centro de Navegación advirtió que la paralización provoca pérdidas económicas, incumplimientos contractuales y afecta la competitividad del sistema portuario argentino. La entidad también alertó sobre el riesgo de perder operaciones de transbordo que habían sido recuperadas en los últimos años.
El conflicto también alcanzó a Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una de las principales obras de infraestructura energética del país. El buque HL White Marlin, que transporta equipos para la terminal offshore de Punta Colorada, permanece sin poder operar, mientras otros remolcadores y embarcaciones de apoyo continúan inmovilizados.
Con el paro sin una fecha de finalización, crece la preocupación por el impacto sobre las exportaciones de granos, combustibles y energía. Mientras el Gobierno mantiene su decisión de avanzar con la desregulación, el sector marítimo advierte que cada jornada de inactividad incrementa los costos logísticos y las pérdidas para el comercio exterior argentino.