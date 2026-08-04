Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2026 MEDIDA DE FUERZA

Cómo complica el paro a las exportaciones bonaerenses y también a Vaca Muerta

La medida de fuerza de los prácticos mantiene frenada la actividad en las principales terminales del país, incluyendo a terminales bonaerenses con más de 140 buques afectados, desvíos de cargas al exterior y demoras en obras estratégicas como Vaca Muerta Oil Sur.

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